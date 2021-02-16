Son Dakika | İspanya ile özdeşleşen boğa güreşleri, salgına rağmen ayakta kalmaya çalışıyor

Son dakika gündem haberine göre İspanya'da gerek sosyal gerekse siyasi boyutta sık sık tartışmalara neden olsa da 2013 yılından bu yana kültürel ve tarihi değer olarak tanınan boğa güreşleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ayakta kalmaya çalışıyor.

İspanya'da gerek sosyal gerekse siyasi boyutta sık sık tartışmalara neden olsa da 2013 yılından bu yana kültürel ve tarihi değer olarak tanınan boğa güreşleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ayakta kalmaya çalışıyor.

Salgında iptal edilen kültürel etkinliklerden dolayı son bir yıldır büyük ekonomik kayıplar yaşayan boğa güreşi sektörü gelecek için umudunu, yetiştirdiği genç matador adaylarından alıyor.

Dünyanın en prestijli boğa güreşi arenası olan Madrid'deki Las Ventas'da bulunan boğa güreşi okulundaki öğrenciler haftanın 6 günü ustaları tarafından yetiştirilip, bir gün bu arenada boğanın karşısına çıkmanın hayalini kuruyor.

Adını, boğa güreşi sırasında genç yaşta hayatını kaybeden "El Yiyo" lakaplı eski matador Jose Cubero'dan alan okulun direktörü Jose Pedro Prados, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salgından dolayı çok zor bir yıl geçirdik. Belki dışarıdan görülmedi ama salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin başında boğa güreşleri geldi. Son bir yılda aktivitelerimizin sadece yüzde 2'sini gerçekleştirebildik." dedi.

İspanya'da salgın öncesi yılda 1,5 milyar avrodan fazla bir ekonomik katkı sağlayan boğa güreşlerindeki kaybın çok büyük olduğunu kaydeden Prados, "İspanya'da futboldan sonra en fazla gelir elde edilen ve vergi ödenen etkinlik boğa güreşidir. Kovid-19'dan dolayı çok büyük kayıplarımız var. 2019'un rakamlarına dönemeyeceğimizi biliyoruz ama bir 2020 daha yaşamamak için her şeyi yapacağız. 2021'i kurtarılabilir bir yıl yapmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Normal şartlarda şubat ayında boğa güreşi sezonunun İspanya'da başladığını ancak bu yıl hazirandan önce tüm etkinliklerin durduğunu aktaran Prados, sözlerine şöyle devam etti:

"Boğa üreticisi çiftlikler, matadorlar, onların yardımcıları ve sektördeki diğer çalışanlar 1 yıldır hiçbir gelir elde edemiyor. Ayrıca mevcut hükümetin (sol koalisyon) boğa güreşi karşıtı olması bizim işimizi daha da zorlaştırıyor. Sektör çalışanlarına kısa çalışma ödeneği verilmiyordu. Yaklaşık bir ay önce kazandığımız dava sayesinde artık boğa güreşi sektörü çalışanları da bu haktan faydalanıyor. Hazirandan itibaren tiyatro ve sinemalar gibi boğa güreşi arenalarının da yüzde 50 yada yüzde 70 kapasiteyle açılmasını bekliyoruz."

"Matador olmak çok uzun ve zorlu bir süreç"

"El Fundi" lakabıyla kendisi de eski bir matador olan Prados, boğa güreşi okulunda 9 ila 24 yaşlarında 3'ü kız 80 kadar öğrencinin eğitim aldığını da belirtti.

Prados, "Matador olmak için bir süre yok. Ama genelde 5-6 yıl eğitimden sonra matador olmaya doğru ilk adımı atıyorlar. Burada boğa güreşleriyle ilgili her türlü öğrenim aşamasından geçen öğrenciler ilk olarak küçük boğaların karşısına daha sonrasında bazı köylerde yapılan boğa güreşi etkinliklerine katılıyorlar. Matador olmak çok uzun ve zorlu bir süreç. Öğrenciler eğer bu basamakları tırmanmak istiyorlarsa her şeyden önce büyük bir tutkuya sahip olmalı. Bu tutku, sabırlı olmayı, istemeyi, fedakar olmayı ve çalışmayı gerektiriyor." diye konuştu.

Boğa güreşleri kültüründeki temel değerler, saygı ve fedakarlık

9 yıldır boğa güreşi okullarında öğretmenlik yapan Miguel Rodriguez de "Şu anda her sektörde olduğu gibi bizde de belirsizlik var ama buraya gelen öğrencilerin yüzlerindeki heyecan bize umut veriyor." diyerek, tüm olumsuzluklara rağmen pozitif olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Boğa güreşi okullarına gelen öğrencilere bu kültürün değerlerini aşılamaya çalıştıklarını söyleyen Rodriguez, "Saygı ve fedakarlık buradaki başlıca değerler. Öğrencilerin matador olsalar da olmasalar da bu değerleri almalarını istiyoruz. Boğanın hikayesini, boğalara saygı göstermeyi, boğa güreşini sevsin veya sevmesin halka saygı göstermeyi öğrenmeleri için çaba gösteriyoruz. Ailelere de bu mesajı veriyoruz." dedi.

Boğa güreşi okuluna sadece bu sektör ile ailevi bağları olanların değil, bir yerde izleyerek ya da okuduğu bir röportajdan etkilenen gençlerin de geldiğini aktaran Rodriguez, "Bu yılki öğrencilerden kaçı profesyonel olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eğer şanslıysak 1'i yada 2'si. Matador olmak çok zor ve uzun bir kariyer. Sadece para kazanmayı düşünmemeliler. Kendi içlerini dinlemeyi, yaptıkları işten mutlu olmayı, heyecan duymayı da bilmeliler. İspanya'da mevcut kurallar gereği, bir boğa güreşi etkinliğinde küçük boğaların ve halkın karşısına 14 yaşından itibaren çıkabiliyorsunuz. 16 yaşından itibaren de matador olabiliyorsunuz ama bu çok zor bir şey ve çoğunluğu bunu yapamıyor."

"Benim hayalim matador olmak ve anneme bir ev satın alabilmek"

Diğer yandan 14 yaşından beri boğa güreşi okuluna devam eden ve bu zamana kadar amatör olarak 30 kadar boğa güreşi etkinliğinde küçük arenalara çıkan 22 yaşındaki Carlos Carmona, "Kendimi artık boğanın karşısında bir matador olarak çıkmaya hazır hissediyorum. Benim için boğa güreşi bir yaşam biçimi. Bir boğanın karşısına çıktığımda, çok güçlü duygular, büyük bir heyecan hissediyorum. Bu bir tür zevk aldığın bir sanatın, korkunun ve diğer duyguların karışımı. ve sonunda ortaya güzel bir gösteri çıkıyor. Boğanın karşısına çıkarak bu duyguyu yaşamak hoşuma gidiyor." dedi.

İspanya'da boğa güreşi okullarına giden birçok öğrencinin duygularına tercüman olan Carmona, "Benim hayalim matador olmak ve anneme bir ev satın alabilmek." diye de ekledi.

Las Ventas arenasındaki okula 2019'dan beri gelen ve bazen rüyasında boğa güreşi yaptığını gördüğünü söyleyen 10 yaşındaki Nicolas da "Boğa güreşi yapmak zor. Ama ben bir hayvanın karşısında olmayı çok seviyorum. Bu yüzden hayalim matador olmak, boğa güreşi yapmak. Kolay bir şey değil. Çünkü çok güçlü bir hayvanı kontrol etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli