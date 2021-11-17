AKDENİZ, MERSİN (DHA) - İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı

ANKARA'da gerçekleştirilen 'Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve'de, taraflar 6 anlaşmaya imza atarken, ekonomi, eğitim, AB ilişkileri, savunma, iklim krizi, Doğu Akdeniz, Suriye ve göç konularında istişarelerde bulunuldu. Mutabık kalınan hususlara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Krallığı Hükümet Başkanı Pedro Sánchez, Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve münasebetiyle Ankara'da bir araya geldi. Zirve, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İspanya'dan Hükümet Başkanı İkinci Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Díaz Pérez, Hükümet Başkanı Üçüncü Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanı Teresa Ribera Rodríguez, Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares Bueno, Savunma Bakanı Margarita Robles Fernández, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gómez, Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto Illera'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan; kapsamlı ortaklığı derinleştirmeyi sürdürme arzusunun göstergesi olarak, 'Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'Yenilenebilir Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı', 'Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Hakkında Niyet Beyanı' ve 'Kutup Bilimlerinde ve Lojistiğinde İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası' imzalandı.

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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