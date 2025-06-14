SON DAKİKA İRAN İSRAİL HABERLERİ | Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? İsrail'de kaç tane Demir Kubbe var?

İran ile İsrail arasındaki gelişmeler, küresel gündemin en sıcak başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte, "Demir Kubbe nedir?" sorusu hem sosyal medya platformlarında hem de internet aramalarında dikkat çekici bir şekilde öne çıktı. Kamuoyunun ilgi odağı haline gelen bu savunma sistemi hakkında, "Demir Kubbe nerede konuşlu?" ve "Demir Kubbe sistemi olayı nedir?" gibi sorular sıkça soruluyor. Peki, Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? İsrail'de kaç tane Demir Kubbe var? İşte, detaylar…

DEMİR KUBBE NEDİR?

Orta Doğu'da artan gerilimlerle birlikte kamuoyunun gündemine sıkça gelen sorulardan biri de "Demir Kubbe nedir?" oldu. İsrail tarafından geliştirilen bu sistem, özellikle füze ve roket saldırılarına karşı etkili bir savunma mekanizması olarak biliniyor. Son dönemlerde İran-İsrail arasında yaşanan gelişmelerle birlikte Demir Kubbe hava savunma sistemi yeniden dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

Demir Kubbe (Iron Dome), İsrail'in kısa menzilli füze ve havan saldırılarına karşı geliştirdiği gelişmiş bir hava savunma sistemidir. 2011 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanan bu sistem, İsrail'in Rafael Advanced Defense Systems firması tarafından üretilmiştir. Sistem, özellikle Gazze ve çevresinden atılan roketleri havada imha ederek yerleşim alanlarının zarar görmesini engellemeyi amaçlar.

Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIR, NERELERDE KULLANILIR?

Demir Kubbe; radar, komuta kontrol birimi ve önleme füzesi olmak üzere üç ana bileşenden oluşur. Radar sistemi, yaklaşan bir roketi tespit eder ve rotasını analiz eder. Eğer hedefin yerleşim bölgesine düşeceği tespit edilirse, füze sistemleri devreye girer ve havada imha işlemi gerçekleştirilir. Hedefin boş bir araziye düşeceği anlaşılırsa, müdahale edilmez.

Sistem öncelikle İsrail'in sınır bölgelerinde konumlandırılmıştır. Gazze, Lübnan sınırı ve büyük şehirlerin çevresinde aktif olarak kullanılmaktadır. İsrail savunma stratejisinin temel taşlarından biri haline gelen Demir Kubbe, bugüne kadar binlerce roketi etkisiz hale getirmiştir.

İsrail'de kaç tane Demir Kubbe var

İSRAİL'DE KAÇ TANE DEMİR KUBBE VAR?

Orta Doğu'daki gerilimlerle birlikte İsrail'in hava savunma kapasitesi yeniden gündeme geldi. Özellikle "İsrail'de kaç tane Demir Kubbe var?" sorusu, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde konuşlandırılmış olan bu sistem, füze saldırılarına karşı ilk savunma hattı olarak görev yapıyor.

Edinilen bilgilere göre, İsrail'in elinde aktif olarak kullanılan 10 ila 11 adet Demir Kubbe bataryası bulunuyor. Bu bataryalar, ülke genelinde stratejik noktalarda konumlandırılmış durumda ve her biri yaklaşık 150 kilometrekarelik alanı koruma kapasitesine sahip.

DEMİR KUBBE NASIL KONUMLANDIRILIYOR?

Her bir Demir Kubbe bataryasında, 3 ila 4 adet fırlatıcı yer alıyor. Bu fırlatıcıların her biri, 20 adet Tamir önleyici füze taşıyabiliyor. Bu yapı sayesinde sistem, aynı anda birden fazla hedefi tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir yer tutan Demir Kubbe, sivil bölgeleri hedef alan kısa menzilli roket saldırılarına karşı yüksek başarı oranıyla öne çıkıyor.