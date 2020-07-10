Son Dakika | İki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Bir son dakika haberine göre Kaza, Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Sivas-Malatya karayolu Kendirli Mahallesi mevkiinde İ.A. idaresindeki 55 AZS 44 plakalı tır, B.A. yönetimindeki 38 JC 301 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada İ.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi.

Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA