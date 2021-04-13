Son Dakika: İki haftalık kısmi yasaklar neler? Sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazanda tam kapanma olacak mı?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma sürecine geçileceğini açıkladı. Erdoğan, hafta içi kısıtlama saatlerinin 21.00'den 19.00'a çekildiğini ve yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların bayram sonuna kadar faaliyetlerine ara verildiğini söyledi. Peki, Son Dakika: İki haftalık kısmi yasaklar neler? Sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yasaklar neler?