Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar, büyük bir felakete yol açtı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam eden bölgeyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kritik bir uyarı geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.

Türkiye, Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketine kilitlendi. Çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü, vatandaşların da korku dolu anlar yaşadığı bölgede aşırı yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Yetkililer de vatandaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla uyarılarını sürdürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KRİTİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, bölgede devam eden tehlikeli durum nedeniyle vatandaşları uyardı. Sel bölgelerindeki yolların kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanıldı.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları...
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin - Haberler
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