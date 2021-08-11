Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin

Son dakika: Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar, büyük bir felakete yol açtı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam eden bölgeyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kritik bir uyarı geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.