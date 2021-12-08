Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşi dahil 14 kişiyi taşıyan orduya ait askeri helikopter Tamil Nadu'daki Ooty yakınlarında düştü. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre düşen helikopterden çıkarılan 3 yaralı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Hindistan'ın önde gelen askeri subayı olan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter Tamil Nadu'daki Ooty yakınlarında düştü.
Askeri kaynaklar kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını aktarırken, düşen helikopterde bulunan diğer kişilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Düşen askeri helikopterde Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşinin yanı sıra bazı aile üyelerinin de bulunduğu iddia edildi.
1 Ocak 2020'de Genelkurmay Başkanı olarak atanan Rawat, öncesinde 3 yıl boyunca Ordu Komutanlığı görevini icra etmişti.
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