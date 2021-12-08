Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan'ın önde gelen askeri subayı olan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter Tamil Nadu'daki Ooty yakınlarında düştü.

3 KİŞİ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Askeri kaynaklar kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını aktarırken, düşen helikopterde bulunan diğer kişilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAZI AİLE ÜYELERİ DE HELİKOPTERDEYDİ İDDİASI

Düşen askeri helikopterde Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşinin yanı sıra bazı aile üyelerinin de bulunduğu iddia edildi.

GEÇEN YILIN BAŞINDA GÖREVE GELMİŞTİ

1 Ocak 2020'de Genelkurmay Başkanı olarak atanan Rawat, öncesinde 3 yıl boyunca Ordu Komutanlığı görevini icra etmişti.

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