Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
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Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu

08.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:09
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı ve kazı alanıyla ilgili, "Gerek gar binasıyla, gerekse arkeolojik alanla ilgili inşallah en kısa zamanda bitiririz diye sabırsızlıkla bekliyoruz, bir taraftan da projelerimizi hazırlıyoruz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı ve kazı alanıyla ilgili, "Gerek gar binasıyla, gerekse arkeolojik alanla ilgili inşallah en kısa zamanda bitiririz diye sabırsızlıkla bekliyoruz, bir taraftan da projelerimizi hazırlıyoruz. Kültür Bakanlığı'yla birlikte burada çok güzel bir proje yapıp İstanbullulara kazandıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı binasında ve tarihi kazı alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Haydarpaşa'da bir gar binası var ve bir de eski istasyon bölgesi olan alan var. Arkada görüyorsunuz çok hummalı bir çalışma var. Yüzlerce arkadaşımız buradaki tarihi kültürü ortaya çıkarmak için hummalı şekilde çalışıyor. Malumlarınız Marmaray kapsamında İstanbul'da çok önemli bir hat faaliyete geçti, Gebze'den Halkalı'ya kadar şu an işlevini gören, şehri baştan başa kat eden bir metro hattında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Haydarpaşa Garı'nda da çalışmalarımıza başlamıştık. Burayı da hayata, İstanbul'un ulaşımına ve İstanbul'un hayatına kazandıracaktık. Fakat buradaki yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine dayanan kalıntılar çıktı. Burada da kurul onaylarıyla arkeolojik müzeler müdürlüğünün kontrolünde çalışmalarımız devam ediyor. Bizler de buranın bir an önce bitip hayata kazandırılmasını istiyoruz. Ama malumlarınız buradaki kültürel miras da açığa çıktı, bunlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Gar binasında da çalışmalar devam ediyor. Orada da belli bir aşamaya geldik, kısa zamanda gar binasındaki restorasyon çalışmalarını da bitiriyoruz. Ama buradaki faaliyetin, bu kazıların bir an önce bitmesi lazım, arkeolojik kazıların bir an önce bitmesi lazım ki planlamalarımızı yapalım. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla birlikte buranın geleceği ile ilgili de projeler hazırlıyoruz bir taraftan. Burasını hem kültürel mirasa sahip çıkılarak bir müzeyle birlikte buranın da bir istasyon, ulaşım aksı olarak da hizmet vermesi için ikisini birbirine harmanlayarak kısa zamanda İstanbulluların ve Türkiye'nin hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma var. Bugün burada çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Buradaki incelemelerimiz sık sık devam edecek çünkü çok önemli, çok değer verdiğimiz bir yer. Gerek gar binasıyla, gerekse arkeolojik alanla ilgili inşallah en kısa zamanda bitiririz diye sabırsızlıkla bekliyoruz, bir taraftan da projelerimizi hazırlıyoruz. Kültür Bakanlığı'yla birlikte burada çok güzel bir proje yapıp İstanbullulara kazandıracağız."

Bakan Karaismailoğlu, kazı alanında çalışmaları da yakında inceledi. Kazı yapanların yanlarına giderek bilgi aldı, yapılanları dikkatle izledi. 


- İstanbul
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika... (Havadan fotoğraflarla) Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı

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