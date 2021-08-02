Son Dakika: Hatay elektrik kesintisi! 2 Ağustos Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek?
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Son Dakika: Hatay elektrik kesintisi! 2 Ağustos Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek?

Son Dakika: Hatay elektrik kesintisi! 2 Ağustos Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek?
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Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi Hatay'ın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Hatay'ın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Hatay'ın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Hatay'ın hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Hatay'ın elektrik ne zaman gelecek? Hatay'ın elektrik ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi Hatay'ın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Kayseri'nin elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Hatay'ın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Hatay'ın hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Hatay'ın elektrik ne zaman gelecek? Hatay'ın elektrik ne zaman gelecek? Hatay'ın elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

HATAY'IN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Hatay'ın başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

HATAY'IN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

02.08.2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10, Sofular/15 ve Merkez Sokağa 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 Ve, Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Türkmenmezraası Mahallesi, Türkmenmezraası, Türkmenmezraası17, Türkmenmezraası/9 ve Türkmenmezraası/11 Sokağa 9:30-17:30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi Güleryüz Sokağa 9:00-18:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Helvalı Ve Pirinçlik Mahallesine 9:00-18:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Mesut Taner, Çiftlik Ve Atatürk Sokağa 9:30-18:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Kıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Soğukoluk Mahallesi Güzelyayla Sokağa 9:45-18:30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Subaşı Mahallesi Onur, Çınar, Aşık Veysel, Mercan, Yamaç 1, 2307. Ve Çınar 2 Sokak, Turunçlu Mahallesi Işık 1, Köroğlu, Muammer Aksoy 1, Renk, İnönü 7, Aydın 1, Cumhuriyet 1, İnönü (Turunçlu), Güneş Ve 2229. Sokağa 9:45-17:45 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Subaşı Mahallesi Ardıç, 75.Yıl, Abdullah, Bahar, Bedir, Bedir (Subaşı), Ceylan, Doğan, Elmas, Filiz, Hürriyet, Karyeli, Namık Kemal, Onur, Pınar, Şehit Murat Nuraydın, Uğur Mumcu, Yeşiltepe, Çamlık, Çiftlik, İnönü, Ezgi, Çınar, Kartal, Yasemin, Meltem, Yamaç, Ezgi, Atatürk, Bilgin, Defne, Karanfil, Saray, Zambak, Çayır, Mansur, Akasya, Zafer, Ahmet Arif, Pir Sultan Abdal, Atahan, Reyhan, Tomurcuk, Güler, Yaprak, Başak, Nazım Hikmet, Yağmur, Türbe, Sarmaşık, Fuat Bilgin, 2314, 2366, Ahmet Arif, Ardıç 2, Abdullah Can Cömert, Abdullah, Atahan, Atatürk 3, Bahar 2, Başak Bilgin, Cumhuriyet 3, Defne 3, Erikli, Doğan, Gonca 2, Fuat Bilgin, Güldoğan, Hürriyet 2, Karanfil 2, Kartal, Karyeli, Meltem 1, Mezarlık 1, Nazım Hikmet 3, Namık Kemal, Saray 1, Sedir, Tomurcuk, Turunç, Seval, Sümbül 1, Uğur Mumcu 4, Yamaç 1, Yasemin, Yaprak 1, Zambak 2, Zafer, Çamlık 1, Çayır, Çevre Yolu, 2303, 2305, 2308, 2312, 2321, 2342, 2351, 2369, 2382, 2437, İnönü 5, 2534. Ve 2550. Sokağa 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı mahallesi Papatya, Yıldızeli, 100.Yıl, Akdere, Enes, Ayancı, Karaboyun sokakları ve Yeşil Mahalle Çetin, 1. Hurmalık, 100.Yıl, 3. Hurmalık , Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Kanal Altı, Bahattin Necati Erdan, 2. Hurmalık, Eser, Canlı, 502, 501sokaklarına 10:00-17:30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesine 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Vakıflı Mahallesi Atatürk Sokağa 10:00-17:30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle Güney, Liman, Ova, Nazım Hikmet Ran, Dibek, 171, 672. Ve 5835. Sokağa 11:00-17:30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle, Abdülkerim Yorgun, Liman, Ova, 170, 47, Dibek, Süs, 2. Ova, 5840, 5855. ve Liman Sokağa 10:30-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

HATAY'IN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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