Uşak'ta yangın! Alevler ormanlık alana sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Türkiye, yangınlarla mücadelede 7'nci günde. Antalya, Muğla ve Isparta'da yangınlar devam ederken, Uşak'tan da bir kötü haber geldi. Yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

146 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerle mücadelenin 7. gününde, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki son durumu açıkladı. 8 Temmuz- 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında 38 ilde 154 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 146'sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'da 8 noktada yangınlar devam ediyor.

UŞAK'TAN KORKUTAN HABER

Yangınlarla ilgili bir kötü haber de Uşak'tan geldi, Sorkun köyü yakınlarında Çokkozlar mevkii alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi.

ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ülke genelinde yangınların devam ettiği iller şöyle:

Antalya

Muğla

Isparta

Uşak

4 İLDE 9 NOKTADA YANGIN

Böylece müdahale edilen yangın sayısı 4 ilde 9 noktaya çıktı. Devam eden yangınlarda, 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personel görev alıyor.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen vatandaşlarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.

Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı