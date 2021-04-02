Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik (2)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:

Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçerek, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na giderek, Başkan Davut Gürkan ve partililerle bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine koşar adım ilerlediğini anlatarak, "Eğitimde, sağlıkta, savunmada, sanayide, tarımda, ulaştırmada, haber leşmede yaptığımız bütün büyük işler ve dev projeler Türkiye'nin yarınlarını kurmak içindir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çıktığımız bu yola ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Bakanlığımızın 2003-2020 yılları arasında devlet bütçesi ve Kamu Özel İşbirliği'yle yaptığı yatırımların toplam tutarı da 169 milyar dolar olarak gerçekleşti. Halen devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacaktır. Yatırımlarımızın daha da büyük doğrudan ve dolaylı kazançlara dönüşümünü her geçen gün birlikte müşahade edeceğiz. Bir yandan ihmal edilmiş, eksik bırakılmış işler tamamlanırken, diğer yandan ekonomik büyümeye altyapı oluşturacak, uluslararası yatırımlara ortam hazırlayacak, üretim ve istihdamı canlandıracak bir sistem kurulmuştur. Bu iki aşamadan sonra üçüncü aşama artık bu eksiksiz ve dünya ölçeğinde altyapı üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin beklenen ekonomik yükselişini sağlamak olacaktır" dedi.

Yapılan çalışmalara ve projelere ilişkin bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nü de bir yıl içinde açarak, Bursa'yı da içine alan, Marmara Ringi dediğimiz bölgemizi dünya ticaret yollarının kavşak noktası haline getiren lojistik planı tamamlanma noktasına getireceğiz. Marmara Ringi'nin en önemli bileşenlerinden biri de yapım çalışmalarına çok yakında başlayacağımız Kanal İstanbul'dur. Lojistik iddiamızı perçinleyecek bu yeni ticari suyolu, İstanbul'u ve İstanbul Boğazı'nı da muhtemel çevre felaketlerinden, kaza risklerinden kurtaracaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında bugün söz sahibi bir ülkeyiz. Pekin'den Londra'ya uzanan 'Orta Koridor'un ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası ve hakimiyiz.'Orta Koridor'u etkin kullanabilirsek, halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden, önemli ekonomik fırsatlar elde edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM