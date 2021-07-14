Son dakika haberleri... Tuz Gölü'ndeki yavru flamingoların ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

Bir son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, Tuz Gölü'ndeki yavru flamingoların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği Tuz Gölü 'ndeki yavru flamingoların ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Bakanlığa bağlı uzman ekip, flamingolar ile gölü besleyen su kanallarının bentler çekilerek su akışının engellediği bölgeleri inceledi. Ekibin hazırlayacağı rapora göre bakanlık tarafından gerekli çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Geçen yıl ise yaklaşık 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Bu yıl da yine bölgeye gelen flamingolar kuluçka dönemini burada geçirdi. Ancak yağışların yetersizliği nedeniyle göldeki su seviyesinin azalması ve gölü besleyen su kanalların geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulaması için kanala bent çekmesi nedeniyle yavru flamingoların ölümünün arttığı bildirildi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği flamingo ölümleri için inceleme başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı uzman ekip, bugün Tuz Gölü'nde ölen yavru flamingolarla ilgili inceleme yaptı, ölü flamingolardan numune alındı. Flamingoların her yıl konakladığı bölümden de göç ettikleri gözlendi. Ekip, ayrıca flamingoların yaşadığı bölge olan Tuz Gölü sınırındaki Gölyazı Mahallesi yakınından geçen iki su kanalı ile Aksaray'ın Ulukışla Mahallesi'nden geçen bir kanala bent çekildiğini saptandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından su kanallarına bent çekip oradaki suyu pompalar vasıtasıyla tarlalarını sulayan çiftçiler hakkında yasal işlem başlatacağı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzman ekibin hazırlayacağı raporun ardından gerekli çalışmaları başlatacağı öğrenildi. Uzman ekibe, flamingoların ölümünün arttığını tespit eden Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Erdem Zengin ile başkan Yardımcısı Fahri Tunç eşlik etti. Erdem Zengin, "2020 yılında buraya geldiğimizde yaklaşık 40 santimetre su vardı. Bu yıl geldiğimizde hiç su tespit edemedik. Daha önceki yıllarda bu bölgede flamingolara rastlıyorduk. Ancak bu yıl hiç flamingoya rastlamadık. Su olmadığı için de özellikle yavru flamingoların öldüğünü tespit ettik" dedi. Konya Valiliği de, flamingoların ölümüyle ilgili çalışma başlatıldığını belirterek, "13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna da yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon alanda incelemeler yapmaktadır" denildi.

- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya