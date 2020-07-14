Son dakika haberleri | Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 15 Temmuz açıklaması
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Son dakika haberleri | Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 15 Temmuz açıklaması

Son dakika haberi: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşananları hatırlatarak, "Kahraman TSK içindeki milli unsurlar, Türk milletine hizmet etmeyi şeref sayan polis teşkilatımız ve demokrasiye inanan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haysiyetine sahip çıkan feraset sahibi...

Son dakika haberleri | Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 15 Temmuz açıklaması
14.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:47

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşananları hatırlatarak, "Kahraman TSK içindeki milli unsurlar, Türk milletine hizmet etmeyi şeref sayan polis teşkilatımız ve demokrasiye inanan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haysiyetine sahip çıkan feraset sahibi Türk milletinin direnciyle vatan hainleri bertaraf edilmiştir" dedi.

Türk Eğitim - Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamasında, üzerinden on yıllar geçse de 15 Temmuz 2016 tarihinin unutulmayacak önemli bir eşik olduğunu belirten Geylan, emperyalizmin Truva atı olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kalkışmasının, sadece yönetimin ele geçirilmek istendiği bir darbe girişiminden ibaret olmadığını, bunun ötesinde Türkiye'de bir iç kargaşa, hatta iç savaş çıkarılması ve akabinde çok uluslu gücün müdahalesini meşru kılacak bir karmaşa ortamının hedeflendiğini kaydetti.

FETÖ ihaneti ve iş birlikçilerinin, milletin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içine yerleştirdiği devşirme militanları ile yapmaya çalıştığı darbe girişiminin, devletin içerisindeki milli refleks unsurlarının direnci ve milletin devlet etrafında saf tutmasıyla püskürtüldüğünü vurgulayan Geylan, "Hamdolsun ki, kahraman TSK içindeki milli unsurlar, Türk milletine hizmet etmeyi şeref sayan polis teşkilatımız ve demokrasiye inanan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haysiyetine sahip çıkan feraset sahibi Türk milletinin direnciyle vatan hainleri bertaraf edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi 15 Temmuz felaketine sürükleyen nedenlerin başında; kamusal alanın mensubiyetler üzerinden tanzim edilmiş olması olduğunu hatırlatan Geylan, şunları aktardı:

"Kamu yönetimini ve kamusal alanı belli bir gruba mensubiyet üzerinden tanzim eden FETÖ yapılanması, bir süre sonra devletimizin en mahrem kurumlarına ve pozisyonlarına sirayet etmiş, adeta Türk devletinin reflekslerini kontrol eder hale gelmiştir. Bu da göstermiştir ki, kamu yönetiminde esas alınması gereken sadece liyakat ve ehliyettir. Aksi durumda herhangi bir yapılanmayı Truva atı olarak kullanan illegal oluşumlar, milletimizin hayatını tehdit edecek cürete ulaşmaktadır. Yaşadığımız ve bedeli ağır olan sürecin herkese gösterdiği en büyük gerçek; artık bu ülkede kaynağı ne olursa olsun kamusal alanda liyakatin dışında hiçbir ölçüte bakılmamasıdır. Şunu rahatlıkla iddia edebiliriz ki; 15 Temmuz ihanetini yaşamış bu ülkede kim hala kamusal alanı mensubiyetler üzerinden okuyor ve hala toplumu ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı tutum ve tasarruflara tenezzül ediyorsa, kripto FETÖ yapılanmasının hizmetkarıdır. İhanet kalkışması bir kez daha göstermiştir ki, Türk milleti olarak bu topraklarda şerefimizle varlığımızı sürdürmemizin tek yolu, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Nitekim hain saldırının bertaraf edilmesinden sonra İstanbul Yenikapı'da toplanan milyonlar bu iradeyi açık şekilde Dünya'ya ilan etmiştir. Milletimiz her türlü siyasi, ideolojik, sosyal ve itikadi farklılığını bir yana bırakarak yekvücut halde Yenikapı'dan cihana bir kez daha haykırmıştır. Biz büyük Türk Milletiyiz!

15 Temmuz ihanet saldırısı, milletimizin her bir ferdi ve özellikle devletimizi yönetme sorumluluğunu taşıyanlar için büyük bir tecrübedir."

Birlikte yaşama ülküsünün, vatan yapılan bu topraklardaki milli varlığın teminatı olduğunu bildiren Geylan, "Milletimizin her bir ferdi milli bekamız gerektirdiğinde tüm farklılıklarını bir yana bırakıp, 'Bir' olmayı becerebilmesinin ne derece ehemmiyetli olduğunu görmelidir. Devletimizi yönetme sorumluluğunu taşıyanların da artık kamusal alanda sıfatı, rengi ve aidiyeti ne olursa olsun 'Dışarıdan yapıların' kamu yönetimine tasallutuna meydan verecek inisiyatiflere müsamaha göstermemelidir. Kamu yönetimi, adaletli bir yönetim anlayışı dahilinde sadece liyakat ve ehliyet esasına göre tanzim ve tasnif edilmelidir" aktarımında bulundu.

Türk Eğitim-Sen olarak, milletin selametine ve devletin bekasına kast eden istisnasız tüm terör örgütlerinin karşısında olduklarını belirten Geylan, "Devletimizin, küresel operasyonların bir aracı olan terör örgütlerine yönelik mücadelesini amasız ve koşulsuz sonuna kadar destekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun ülkemize kasteden tüm terör unsurları yok edilmelidir. Birliğimize, huzurumuza, toprak bütünlüğümüze saldıran her yapı, her örgüt layığını bulmalıdır. Bu konudaki en küçük bir zafiyet milli varlığımızın devamını sekteye uğratacaktır" ifadelerini kaydetti.

Şanlı 15 Temmuz direnişinin sahibi ve mimarının büyük Türk milleti olduğunu hatırlatan Geylan, bu tarihi süreçten sosyal ve siyasal rant devşirme peşindeki sahte kahramanlara da tepki göstererek, "Gerçek kahramanlar, Devletin ve milletin ihtiyacı olduğunda çıkarlar ihlas, cesaret ve fedakarlıkla vazifelerini ifa ederler; sonra sessiz sedasız köşelerine çekilirler. İster siyasi parti lideri olsun, ister asker ya da polis olsun, isterse sivil vatandaş olsun; siz hiç 15 Temmuz gecesi memleketin kaderini değiştiren gerçek kahramanları daha sonra ortalıkta şamata yaparken gördünüz mü? ya da kasım kasım kasılarak 15 Temmuz direnişinin etinden sütünden faydalanmaya çalıştıklarına şahit oldunuz mu? Emin olun bu sahte kahramanların sesi, 15 Temmuz gecesi canlarını memleket için feda etme cesaretini ortaya koyan yiğitlerden çok ama çok daha fazla çıkmakta. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; 15 Temmuz gecesi mübarek canlarını devletimizin bekası ve milletimizin selameti için vatana adayan, 251 kahramanı ve cesaret timsali 2 bin 190 gazimizi minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Rabbim cümlesinden razı olsun" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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