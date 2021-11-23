Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşa son görev

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Muğla'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Çetin Torun'un (35) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

22 Kasım Pazartesi günü meydana gelen olayda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan uzman çavuş Çetin Torun idaresindeki 48 JZ 488 plakalı otomobille karşı yönden gelen Nail Akkan'ın kullandığı 34 BBU 586 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Kazada, her iki araçta da yangın çıkmış, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 35 yaşındaki uzman çavuş Çetin Torun, yanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Torun için, baba ocağı Göksun'a bağlı Küçük Çamurlu Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Mahallenin Yağlıpınar küme evlerindeki cenaze törenine, Torun'un ailesi ve yakınları ile Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Saimbeyli Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, askeri erkan ve mahalle halkı katıldı.

Törende helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı

Evli ve 5 yaşında bir çocuğu olan Torun'un ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından son kez omuzlanarak mezarlığa götürüldü. Cenaze, burada tekbirler ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ