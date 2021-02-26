Son dakika haberleri... Sözde şeyhin cinsel istismar suçundan yargılanmasına devam edildi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatının sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın yargılanmasına devam edildi. Şağban'ın avukatı 14 yeni tanık olduğunu belirtirken, mahkeme tanık sayısının düşürülmesine karar vererek, mahkemeyi erteledi.

Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Şağban suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da küçük çocuğun beyanlarının çelişkili olduğunu ve 14 yeni tanık olduğunu belirterek, onların dinlenmesini istedi. Ayrıca küçük kızın ailesinin Fatih Şağban'dan yüklü miktarda para istediğini belirten sanık avukatı, bunlarla ilgili belgeleri ve konuşma dökümlerinin alınmasını talep etti. 14 tanığın dinlenmesinin yargı sürecini uzatacağını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tanıkların makul bir sayıya düşürülerek dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Mayıs gününe erteledi.

Mahkeme sonrasında açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, "Bugün sanık tarafı 14 tane tanık için mahkeme heyetine dilekçe verdi. Biz Türkiye'nin her yerinde istismar davalarına giriyoruz ve inanın istismarcılar tanıdıklarını, dostlarını, arkadaşlarını tanık olarak getiriyorlar. Bu tanıklar ise iyi adamdır, hoş adamdır, iyi iş adamıdır, iyi dosttur diye tanıklık ediyorlar ama biz her yerde istismarın tanığı olmadığını söylüyoruz. İstismar 2 kişi ve 4 duvar arasında geçer. O iyi dediğiniz şahsın 4 duvar arasında nasıl bir insan olduğunu bilemezsiniz. Umut ediyoruz ki mahkeme heyeti de bu tanıkları dinlese bile dikkate almayacaktır" dedi.UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, "Çocuk, sözde bir şeyh tarafından istismara uğramıştır. Çocuk sabah namazına kalktığında, çocuğumuza istismarda bulunulmuştur. İstismarcılar, kimse etrafta yokken çocuklara istismarda bulunurlar. Bu çocuklar bu ülkenin kahramanlarıdır. Bu çocuklar aramızdaki vatan hainlerini temizlemektedir. Bunca şehit hem topraklarımızı korumak hem de çocuklarımızı korumak için kanlarını akıtırken bizler de sesimizi gür çıkarmalıyız. Dava 28 Mayıs saat 10.00'a ertelenmiştir. Çocuklar için sesimizi çok gür çıkaracağız. Çocukla birlikte olunan ses kayıtları ayan beyan ortadadır ve sesleniyorum, istismarcının yakınında olanlar sesini çıkarsınlar ama çocuklar için sesini çıkarsınlar. Çünkü inancımız zaferimiz olacak" diye konuştu.Şağban avukatı Bülent Demir ise mahkemeden sonra şu açıklamayı yaptı:

"Yapılan tüm dosyadaki kriminal de bunu açıkça göstermektedir. Müvekkilimizin, mağdur olduğu iddia edilen kişiye böyle bir fiili asla gerçekleşmemiştir. Dosyada da kriminal delil olarak sunduk. Mağdur olduğu iddia edilen çocuğun annesinin, babasının ve halasının müvekkilimden yüksek miktarda tehdit ve şantaj ile içeren meblağları istediklerine dair ses kayıtlarını mahkemeye sunduk."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR