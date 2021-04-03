Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt, sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt, sakin bir gün geçiriyor.

Salgınla mücadele amacıyla 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak, en sakin günlerinden birini daha yaşıyor.

Sokaklarda güvenlik güçlerinin ve altyapı çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin dışında kimsenin bulunmadığı gözlendi.

Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Hayati Yazıcı Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hazal Kaya Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:27:05. #1.14#
title