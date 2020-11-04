Son dakika haberleri: Slovakya Başbakanı Jansa, tarihi seçimin galibini Trump ilan etti
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberleri: Slovakya Başbakanı Jansa, tarihi seçimin galibini Trump ilan etti

04.11.2020 14:26 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:31
Son dakika haberleri: Slovakya Başbakanı Jansa, tarihi seçimin galibini Trump ilan etti

Gelen son dakika haberine göre ABD'de 7 kritik eyalette oy sayım devam ederken, Slovakya Başbakanı Janez Jansa ABD başkanlık seçimin sonucunu şimdiden ilan etti.

ABD'de 7 kritik eyalette oy sayım devam ederken,  Slovakya Başbakanı Janez Jansa ABD başkanlık seçimin sonucunu şimdiden ilan etti. Jansa, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık" diyerek, Trump'ı kutladı.

 ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Bıçak sırtı giden tarihi seçimde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump 213, Demokrat aday Joe Biden 238 delege kazanmış durumda... Slovakya Başbakanı Janez Jansa ABD başkanlık seçimin sonucunu şimdiden ilan etti.Slovakya Başbakanı Janez Jansa sosyal medyadan seçimin zaferini Donal Trump ilan ederek, "Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık" dedi. Jansa, seçimin galibi olarak ilan ettiği Trump'ı kutladı.

7 KRİTİK EYALETTE SAYMA İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Amerikalılar, 7 eyalette sonuçları bekliyor. Kuzey Karolina'da oyların yüzde 95'i; Georgia'da ise oyların yüzde 92'si sayıldı. Oy sayımının devam ettiği eyaletlerde, Kuzey Karolina 15, Georgia 16, Wisconsin 10, Nevada 6, Michigan 16, Pensilvanya 20 ve Alaska 3 delege ile başkanlık yarışını belirleyecek eyaletler arasında bulunuyor.  


Son dakika haberleri: Slovakya Başbakanı Jansa, tarihi seçimin galibini Trump ilan etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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