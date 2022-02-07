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Son dakika haberleri! ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Son dakika haberleri! ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI

Şile'de modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'le yasak aşk yaşayan ardından da olaylı şekilde ayrılan Gökhan Göz, evine ihbara gelen polislere silahını sallayarak tepki gösterdi. Bu görüntülerden sonra özür dileyen Göz hakkında "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" işlem başlatıldı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - Şile'de dün saat 02.00 sıralarında restoranda oturan modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'le yasak aşk yaşayan Gökhan Göz silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı. Durum polise bildirildi.

KASTEN SİLAHINI YERE ATTI

Restorana gelen polis, şüpheliyi dışarı çıkardı. Ekipler, Gökhan Göz'ün silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi. Ancak polislere silahını sallayan ve tepki gösteren Göz, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Görüntülerde kameraya bir süre konuşan Göz'ün daha sonra silahını polise verirken yere kasten yere attığı görülüyor.

4 SUÇTAN İŞLEM

Şüphelinin ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan Göz hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Magazin

Gülşah Saraçoğlu, Berdan Mardini, Gökhan Göz, İş Adamı, Şile, Magazin, Haber

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