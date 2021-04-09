Son dakika haberleri... Sedat Peker'in avukatından açıklama... "Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sedat Peker'in avukatından açıklama... "Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı"

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sedat Peker'in avukatından açıklama... "Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı" Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Sedat Peker'in avukatından açıklama... "Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı"

İSTANBUL - Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sedat Peker'in avukatı Kemal Levent yaptığı açıklamada, "Son aşamaya gelindi. Evde de herhangi bir suç aleti, suça istinaden herhangi bir olgu, bulgu delil veya bir unsur bulunamadı" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi, suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Sakarya, Konya, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına da polis tarafından operasyon düzenlendi.

Villadaki arama ile ilgili konuşan Sedat Peker'in avukatı Kemal Levent, "Alınan arama kararlarına istinaden memur arkadaşlar evde aramalar yapıyorlar. Evin büyük olmasından kaynaklı detaylı arama yapılmasına istinaden süreç bu kadar uzadı. Son aşamaya gelindi. Evde de herhangi bir suç aleti, suça istinaden herhangi bir olgu, bulgu delil veya bir unsur bulunamadı. Şu anda tutanaklar tanzim ediliyor. Birazdan da arama sonlandırılacak. Şu anda bu aşamadayız. Haberlerde oluşabilecek "suç unsuru elde edildi" şeklinde kısmen haberler de geliyor. Bu konularda hassasiyet gösterilmesini de talep ediyoruz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Suçlamaların mahiyeti içeriden görevli arkadaşlardan aldığımız kadarıyla yaralama, gasp, yağma, ve benzeri suçlamalar ama bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten Sedat bey de bir buçuk yıldan beri yurt dışında. Burada eşi ve çocukları ikamet ediyor" dedi.

Operasyon kararının ardından Sedat Peker ile görüşmediğini ifade eden Levent, "Görüşmemiz mümkün olmadı. Tabii ki kısıtlı bir süreç içerisinde bu olaylar gelişti. Onun akabinde biz de tabii aramalara eşlik etmek amacıyla geldik. Akabinde mevcut durumlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.

Sedat Peker'in hangi ülkede olduğu sorusuyla ilgili olarak Levent, "Şu anla onunla ilgili hani sağlıklı bir bilgim olmadığından dolayı bir bilgi vermemem doğru olur. Evde hiç gözaltı falan herhangi bir şey yok. Evde zaten eşi ve çocuklarıyla Özge Hanım yaşıyor. Onun dışında evde bir buçuk yıldan beri Sedat bey de yok. Adreste de yok. Ondan dolayı da normal bir ailevi durum var. 2008, 2009 yılında açılan bir soruşturma dosyasına istinaden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcut olan dosyaya istinaden arama kararı çıkartıldı. Ona istinaden işlemler yapılıyor. Yani yurt dışına çıkmadan, o sıralara denk geliyor" dedi.

Peker'in yurt dışından getirilme ihtimali hakkında konuşan Levent, "Şimdi dosyada gizlilik karar olduğundan dolayı bununla ilgili de tam sağlıklı bir bilgimiz yok. Ona istinaden kesin bir bilgi olmadan da bir söylem doğru olmaz" dedi.

Son dakika haberleri... Sedat Peker'in avukatından açıklama... 'Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı'
Son dakika haberleri... Sedat Peker'in avukatından açıklama... 'Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı'
Son dakika haberleri... Sedat Peker'in avukatından açıklama... 'Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı'
Son dakika haberleri... Sedat Peker'in avukatından açıklama... 'Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Murat Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sedat Peker'in avukatından açıklama... "Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 21:45:26. #1.14#
title