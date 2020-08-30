Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Samsun'da husumetli olan iki grup arasında bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Samsun'da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Daha önce yaşanan silahla yaralama nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak üzere Cengiz Ü.'ye (56) ait kahvehanede bir araya geldi. Burada yeniden tartışan grup arasında kavga çıktı.

KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ, 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Silahların da çekildiği kavgada, akrabalar İhsan Ç. (53), Mustafa Ç. (45) ve Hamza Ç. ile Cengiz Ü. (56) ve Ali Osman A. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan İhsan Ç. ve Cengiz Ü. hayatını kaybetti.

26 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 26 boş kovan buldu. Silahlı kavga sırasında 3 iş yeri, 3 araç ve bir evin balkonuna da mermi isabet etti. Olayın ardından kaçtığı değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA