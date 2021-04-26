Son dakika! MUĞLA PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA -2
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Son dakika! MUĞLA PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek 5'inci duruşma ile devam edilecek.

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek 5'inci duruşma ile devam edilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz günü kayboldu. Yapılan soruşturma neticesinde, 5 gün sonra genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

İki kardeşin yargılanmalarına bugün saat 13.30'da Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edilecek. Duruşmada geçen celselerde istenen Adli Tıp raporu ve Pınar Gültekin'in telefonu için ABD'ye yazılan müzekkereye gelen cevabın okunması bekleniyor.

Son dakika! MUĞLA PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA -2
Son dakika! MUĞLA PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA -2
Son dakika! MUĞLA PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA -2
Son dakika! MUĞLA PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA -2
Son dakika! MUĞLA PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA -2
Son dakika! MUĞLA PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA -2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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