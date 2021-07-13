Son dakika haberleri! Pandemide 'Beslenme ve Diyetetik' bölümüne ilgi arttı
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Son dakika haberleri! Pandemide 'Beslenme ve Diyetetik' bölümüne ilgi arttı

Son dakika haberleri! Pandemide 'Beslenme ve Diyetetik' bölümüne ilgi arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Yüksek Öğretime Giriş (YKS) sınavı sonuçları açıklanmadan aday öğrenciler, hangi bölümü seçmeleri ile ilgili araştırmalara başladılar.

Yüksek Öğretime Giriş (YKS) sınavı sonuçları açıklanmadan aday öğrenciler, hangi bölümü seçmeleri ile ilgili araştırmalara başladılar. Son zamanlarda Kovid-19'la önemi daha da ortaya çıkan, çalışma alanları fazla olan bölümün ise 'Beslenme ve Diyetetik bölümü' olduğu belirtildi. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Dr. Zeynep Güler Yenipınar öğrencilerin neden bu bölümü seçmeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Son yıllarda Türkiye ve tüm dünyadada sağlık konusunda bir bilinçlenme olduğu belirtildi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Dr. Zeynep Güler Yenipınar, "Bu doğrultuda insanlar hastalanıp ilaç kullanmak yerine doğru beslenerek ve hareketli olarak daha sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürmeyi tercih ediyorlar. Bu süreçte sağlık profesyonellerine ihtiyaç duyuluyor. Özellikle diyetisyenler bu grubun en önemli kısmını oluşturuyor" diye konuştu.

"İŞ İMKANI OLAN BİR MESLEK"

Dr. Zeynep Güler Yenipınar, beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olan öğrencilerin iş alanları hakkında şu bilgileri verdi:

"Diyetisyenler, beslenmenin ve gıdanın olduğu her alanda iş bulabilmektedir. Bu sebeple devlete bağlı kuruluşlar ve özel kuruluşlar, spor salonları, huzur evleri vb. yerler dikkate alındığında ayrıca kendi işlerini de kurma imkanı düşünüldüğünde iş imkanının birçok mesleğe göre çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bu konuda diyetisyenlik mesleğini seçen öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada; diyetisyenlik mesleğinin toplumda saygınlığı olan, kişiliklerine uygun, popüler, çalışma alanlarının yaygın, iş imkanı olan bir meslek olduğu vurgulanmıştır."

"GÜNCEL BİLGİ VE TEKNOLOJİ DE TAKİP EDİLMELİ"

Günümüz dünyasında sağlık alanındaki bakım ve tedavilerin sürekli değişim göstermekte olduğunu belirten Dr. Zeynep Güler Yenipınar, "Bu nedenle diyetisyenlik mesleği iyi bir beslenme bilgisi yanında güncel bilgi ve teknolojiyi izlemek, iyi düzeyde iletişim becerisini de gerektirmektedir. Güncel olarak araştırmalar ve bilgileri takip etmeyi, etik kurallar çerçevesinde, bilimin ışığında ve kanıtlara dayalı bilgilerle kendisini yenilemeyi seven ve insanların sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayarak yaptığınız her işte bir iz bırakmak istiyorsanız bu meslek size göredir. Çünkü Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü tercih ederek sektörde Diyetisyen olarak çalışmak isteyenler; İletişimi güçlü, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi, araştırmacı, sorgulayıcı, öğrenmeye meraklı, fen bilimleri, özellikle kimya ve biyoloji ile ilgili, sabırlı ve hoşgörülü, etik ilkeler ve evrensel değerlere bağlı, iş birliği ile çalışabilen, insanlara yardım etmekten, katkıda bulunmaktan hoşlanan bireyler olmalıdır" diye konuştu.

Dr. Zeynep Güler Yenipınar son olarak şunları söyledi:

"Gelişime açık biriyseniz İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü okurken Psikoloji, Fizyoterapi, Spor bilimleri, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Sağlık Hizmetleri gibi başka bilim dallarında da lisans diploması alma hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca mezun olduktan sonra kendi dalında veya biyokimya, anatomi vb. konularda lisansüstü eğitimleri alabilir, akademisyen olarak kariyerinize de devam edebilirsiniz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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