Son dakika haberleri... Özel çocuk Burak'tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Son dakika haberler... CUMHURİYETİN ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, İzmir'de büyüme geriliği sendromuyla dünyaya gelen Burak Özbek (8) de bayramı unutmadı.

CUMHURİYETİN ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, İzmir'de büyüme geriliği sendromuyla dünyaya gelen Burak Özbek (8) de bayramı unutmadı. Sevimliliği ile ailesinin ve öğretmenlerinin göz bebeği olan 70 santimetre boyundaki Burak, elinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bedriye Özbek ve Tahir Özbek çiftinin 3 çocuğundan biri olan Burak Özbek'e, anne karnındayken Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism (MOPD) Tip 2 teşhisi konuldu. Nadir rastlanan hastalıklardan biri olan ve bu hastalık nedeniyle yaşıtlarından farklı gelişen Burak Özbek, büyüme geriliği ile birlikte hiperaktivite belirtileri sergiliyor. Burak Özbek, 8 yaşında olmasına karşın 70 santimetre boyunda ve 11 kilo ağırlığıyla dikkat çekiyor. Özel eğitim ve fizik tedavi desteği aldığı kurumda sempatik hareketleriyle sevilen Özbek, resmi bayramlarda okuduğu şiirlerle de ilgi topluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cumhuriyete ve Atatürk'e sevgisini dile getiren Burak, özel eğitim kurumunun maskotu oldu.

ETRAFINA NEŞE SAÇIYORFizyoterapist Tuğba Peker Saltık, aile bireylerinin normal boyda olmasına karşın Burak'ın büyüme hormonunun etkilenmesiyle kemiksel gelişiminin geride kaldığını söyleyerek, yoğun bir egzersiz programı uyguladıklarını ifade etti. Burak'ın solunum kapasitesindeki etkilenmeye bağlı olarak bir cerrahi işlem geçirme olasılığı bulunduğunu kaydeden Saltık, solunum egzersizlerine ağırlık verdiklerini söyledi. Saltık, "Eklem hareketlerinde katılaşma olmaması için germe çalışıyoruz. Ama bir yandan da yorulmamasına özen gösteriyoruz. Merdiven çıkma denge çalışmaları yapıyoruz. Burak çok sosyal bir çocuk. Kurumumuzca onu çok seviyoruz. Etrafına neşe saçıyor. Her bayramı es geçmeden neşeli şekilde kutluyor. Çok sosyal ve herkesle iletişim kuran bir çocuk" dedi.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOKAnne Bedriye Özbek, beynin sağ tarafındaki damarlarda daralma nedeniyle kan sulandırıcı kullandıklarını belirterek, hastalığının bir tedavisi bulunmadığını söyledi. Burak'ın yetişkinlik çağında en fazla 1 metre 30 santimetreye kadar uzamasının öngörüldüğünü ifade eden Özbek, haftanın 3 günü fizyoterapist gören oğlunun kalçalarındaki sorun nedeniyle bir süre sonra bir ameliyat geçireceğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ