Son dakika haberleri! Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'dan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyareti
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Son dakika haberleri! Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'dan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyareti

06.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:31
Son dakika haberleri! Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'dan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Bir son dakika haberine göre Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde gerçekleştirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde gerçekleştirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın 30 Ekim'de hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kamilov, ziyareti sırasında elçilik yetkililerine Özbekistan Hükümeti adına başsağlığı dileklerini iletti. Bakan, taziye açıklamasının ardından Özbekistan hükümeti adına Türk Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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