Son dakika haberleri | Otizmli çocuklar üniversite öğrencileriyle mutfakta harikalar yarattı

Gelen son dakika haberine göre Vakıf üniversitesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı adına, otizmli çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

Vakıf üniversitesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı adına, otizmli çocuklara özel etkinlik düzenlendi. Otizmli çocukların mutfağa girip öğrencilerle pasta yaptığı etkinlikte Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır. Bu bayrama özel biz de üniversitemizde özel bir etkinlik hazırladık. Gerçekten çok da memnunuz. Bu çok farklı ve anlamlı bir etkinlik. Bunun devamını getirmek istiyoruz" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliğe otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Üniversitenin Gastronomi Bölümü öğrencileri ile mutfağa giren minikler, öğrencilerle çeşitli yemekler yaptı. Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın ile Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal da mutfağa girip minik otizmli çocuklara yardım etti. Mutfakta yapılan etkinliğin ardından minikler, üniversitede bulunan robotları inceleyerek küçük araba düzeneklerini çalıştırdı. Mutluluğu gözlerinden okunan otizmli minik Belinay, "Çok mutluyum, pasta yaptık. Sizi çok seviyorum" diyerek herkese teşekkür etti. Minik Ahmet Halit ise "Pasta yaptık, çok mutluyum" dedi. Ahmet, 'tekrar buraya gelir misin' sorusuna ise heyecanlı bir şekilde 'gelmez miyim' şeklinde cevap verdi.

"ANA HEDEFİMİZ, POZİTİF ENERJİYİ ONLARA GEÇİRMEK"

Etkinliği pozitif enerjiyi bütün dünyaya yaymak için düzenlediklerini belirten Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, "Özellikle küçük arkadaşlarımızın okula gelmesi, böyle değerli öğrencilerimizin onlarla kaynaşması ve buradaki pozitif enerjiyi minik minik yavrularımıza geçirmek için bu etkinlik çok iyi. Biraz keyif alıp pozitif iş yapmalarını istiyoruz" diyerek ana hedeflerinin bu olduğunu vurguladı.

"OTİZMLİ ÇOCUKLAR PANDEMİDE İYİ HİSSETMİYORLAR"

Nişantaşı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi ve Mutfak Sanatları Topluluğu Başkanı Rabia Barutçu, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklar için çok önemli. Özellikle pandemi döneminde zor günler geçiriyorlar. Bu dönemde evde sıkılıyor. Hem ruhsal hem fiziksel olarak kendilerini iyi hissetmiyorlar. Biz de üniversite olarak böyle hep beraber eğlenceli bir etkinlik yapmak istedik. Sağ olsun yönetimimiz de bizi kırmadı. Her türlü maddi ve manevi şekilde bizlere destek oldu. Hiçbir zaman eksikliklerini hissettirmedi" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ GELECEKTE BÜYÜK BULUŞLARA İMZA ATACAKLAR"

Asıl amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Yalçın, "Biliyorsunuz ki toplumumuzun değişik kesimlerinde özel ilgiye ihtiyacı olan insanlar var. Onlardaki o cevheri ve yeteneği ortaya çıkartmak çok önemlidir. Bu tip faaliyetlere özellikle çok önem verdiğimi belirtmek isterim. Hele ki teknoloji özellikle günümüzde vazgeçilmez bir olgu. Dolayısıyla normal ve özel eğitime ihtiyaç duyan gençlerimizin de bu teknolojiye ayak uydurup iç içe olmaları çok önemli. Eminim ki özel eğitime ihtiyaç duyduğu varsayılan kişiler gelecekte büyük buluşlara imza atabilecekler. Bugünkü robot etkinliğimizi de bu yüzden gerçekleştirdik" dedi. Minik Ahmet'in annesi Esengül Delen de "Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın özgüveni için çok iyi oldu. Ben ve oğlum çok mutluyuz" diyerek yine böyle bir etkinliğe katılmak istediklerini belirtti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı