Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 14 Temmuz 2011'de PKK'lı teröristlerce pusuya düşürülerek şehit edilen 13 askerden Jandarma Komando Çavuş Noyan Aydın'ın (24) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Aydın, iki katlı evinin alt katında oğlunun eşyaları, askeri kıyafetleri ve fotoğraflarıyla kurduğu anı odasını 10 yıldır ilk günkü gibi koruyor. Ayşe Aydın, "Noyan burada yaşıyor. Buraya her girdiğimde onun yaşadığını hissediyorum" dedi.

Ereğli ilçesinde bağlı Dedeler köyünde yaşayan Noyan Aydın, Silvan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Oğlunun odasını bıraktığı haliyle koruyan Ayşe Aydın, evinin giriş katını da Noyan'ın fotoğrafları, eşyaları, askeri kıyafetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden verilen belgeler ve gazete kupürleriyle donattı. Ayrıca 'Şehit Çavuş Noyan Aydın Anı Evi' yazısı astı. Dönemin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katıldığı törenle açılan anı odası, 10 yılda çok sayıda kişi tarafındanziyaret edildi.

'MÜZEYE GİRDİĞİMDE HER YERDE OĞLUMU GÖRÜYORUM' Ayşe Aydın, oğlu Noyan Aydın henüz 7 aylıkken eşinin inşaattan düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi. Çocuklarını kendi çabasıyla büyüttüğünü ve oğlunu şehit verdiğini ifade eden Ayşe Aydın, "Onun anısına evin bir katını müze yapmak istedik. Babası öldüğünde 7 aylıktı. Burada oğlumun kıyafetleri, askeri kıyafetleri var. Hiçbirine elimizi sürmeden burayı yaptık. Diyarbakır 'dan eşyaları geldi. Ona ait olan ne varsa burada var. Sadece onun eşyaları. Unutulmasın istiyorum. Buraya girince çok mutlu oluyorum. Her yerde oğlumu görüyorum. En azından hasretliğim gidiyor. Ben onu hiçbir zaman öldü diyerek bakmadım" dedi. 'HİÇBİR ANNE AĞLAMASIN'

Zonguldak ve çevre illerdeki her şehit cenazesine gitmeye çalıştığını anlatan Ayşe Aydın, "Her şehit cenazesine gidiyorum. Her şehit benim Noyan'ım. Onları gördüğümde hep Noyan aklıma geliyor. Şimdi çok ilerledik yani. Önceden çok şehit veriliyordu. Şehit olmadıkça ben çok mutlu oluyorum. Hiçbir anne ağlamasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN