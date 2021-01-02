Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor

02.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:03
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 14 Temmuz 2011'de PKK'lı teröristlerce pusuya düşürülerek şehit edilen 13 askerden Jandarma Komando Çavuş Noyan Aydın'ın (24) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Aydın, iki katlı evinin alt katında oğlunun eşyaları, askeri kıyafetleri ve...

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 14 Temmuz 2011'de PKK'lı teröristlerce pusuya düşürülerek şehit edilen 13 askerden Jandarma Komando Çavuş Noyan Aydın'ın (24) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Aydın, iki katlı evinin alt katında oğlunun eşyaları, askeri kıyafetleri ve fotoğraflarıyla kurduğu anı odasını 10 yıldır ilk günkü gibi koruyor.  Ayşe Aydın, "Noyan burada yaşıyor. Buraya her girdiğimde onun yaşadığını hissediyorum" dedi.

Ereğli ilçesinde bağlı Dedeler köyünde yaşayan Noyan Aydın, Silvan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Oğlunun odasını bıraktığı haliyle koruyan Ayşe Aydın, evinin giriş katını da Noyan'ın fotoğrafları, eşyaları, askeri kıyafetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden verilen belgeler ve gazete kupürleriyle donattı. Ayrıca 'Şehit Çavuş Noyan Aydın Anı Evi' yazısı astı. Dönemin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katıldığı törenle açılan anı odası, 10 yılda çok sayıda kişi tarafındanziyaret edildi.

'MÜZEYE GİRDİĞİMDE HER YERDE OĞLUMU GÖRÜYORUM' Ayşe Aydın, oğlu Noyan Aydın henüz 7 aylıkken eşinin inşaattan düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi. Çocuklarını kendi çabasıyla büyüttüğünü ve oğlunu şehit verdiğini ifade eden Ayşe Aydın, "Onun anısına evin bir katını müze yapmak istedik. Babası öldüğünde 7 aylıktı. Burada oğlumun kıyafetleri, askeri kıyafetleri var. Hiçbirine elimizi sürmeden burayı yaptık. Diyarbakır'dan eşyaları geldi. Ona ait olan ne varsa burada var. Sadece onun eşyaları. Unutulmasın istiyorum. Buraya girince çok mutlu oluyorum. Her yerde oğlumu görüyorum. En azından hasretliğim gidiyor. Ben onu hiçbir zaman öldü diyerek bakmadım" dedi. 'HİÇBİR ANNE AĞLAMASIN' 

Zonguldak ve çevre illerdeki her şehit cenazesine gitmeye çalıştığını anlatan Ayşe Aydın, "Her şehit cenazesine gidiyorum. Her şehit benim Noyan'ım. Onları gördüğümde hep Noyan aklıma geliyor. Şimdi çok ilerledik yani. Önceden çok şehit veriliyordu. Şehit olmadıkça ben çok mutlu oluyorum. Hiçbir anne ağlamasın" diye konuştu. 


Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Demet Akalın Seren Serengil
Spor Güven Yalçın Mesut Bakkal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Bursa Çocuk Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 10:06:24. #1.15#
title