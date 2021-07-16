Son dakika haberleri! New York'ta 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi
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Son dakika haberleri! New York'ta 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi

Son dakika haberleri! New York'ta 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: NEW Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi.

NEW Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları anmak için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, daha sonra Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Programa katılmak üzere Türkiye'den gelen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da eşi Fazıl Gürs ve babası Necati Sayın'ın nasıl şehit olduğunu anlattı.

Kürsüde zaman zaman gözleri dolan Gürs, "O gece yaşlı genç, kadın erkek herkes tanklara kafa tuttu. Ölümü öldürdük o gece, darbeye darbe yaptık, dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğunu gösterdik." diye konuştu.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye'nin yakın tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Darbecilerin o gece hesaba katmadığı Türk halkının kararlığıydı. 'Türkiye Geçilmez' söylemini 15 Temmuz'da milletimiz gerçeğe dönüştürdü." dedi.

Programda, aynı zamanda Bilge Gürs'ün kız kardeşi olan 15 Temmuz gazisi Ayşe Emine Özyiğit ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Bilge Koçyiğit de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz ile ilgili kısa bir video gösterimi yapılarak, "Gençlerin Gözünden 15 Temmuz" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Türk Amerikan toplumu mensuplarının katıldığı anma programı sonrasında, "Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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