Son dakika haberleri: MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Son dakika haberleri: MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB), "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB), "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapıldı. 

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kaydedildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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