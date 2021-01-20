Son dakika haberleri | Motosikletli gençlerin tehlikeli eğlencesine 28 bin 912 lira ceza
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Son dakika haberleri | Motosikletli gençlerin tehlikeli eğlencesine 28 bin 912 lira ceza

20.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:52
Son dakika haberleri | Motosikletli gençlerin tehlikeli eğlencesine 28 bin 912 lira ceza

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletlerinin önünü kaldırıp hem kendileri hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren 5 genç, jandarma tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletlerinin önünü kaldırıp hem kendileri hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren 5 genç, jandarma tarafından yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği belirlenen 20 yaş altı gençlere, toplam 28 bin 912 TL para cezası uygulandı.

Oba Mahallesi Kanal Sokak'ta 4'ü motosikletli 5 genç, akrobatik hareketler yaptı. Yol kenarında duran gençler, sırayla bindikleri motosikletinin önünü kaldırarak aracların arasında ilerledi. Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren gençlerin bu görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası görüntülerden gençlerin H.K. (19), H.D. (19), D.Z. (19), H.H.I. (19) ve B.S. (19) olduğunu belirledi. Ekipler, Alanya ilçe merkezinde oturduğu belirlenen gençlere, sürücü belgesiz ve yetersiz sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmamak ve trafiği tehlikeye düşürecek hareketler sergilemek nedeniyle 11 bin 662 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca jandarma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen gençlere, 17 bin 250 lira da ceza yazdı. Gençlere toplamda 28 bin 912 lira ceza kesildi.


Son dakika haberleri | Motosikletli gençlerin tehlikeli eğlencesine 28 bin 912 lira ceza
Son dakika haberleri | Motosikletli gençlerin tehlikeli eğlencesine 28 bin 912 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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