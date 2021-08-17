Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralı
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Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralı

Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mirkan Alpay (17) yaşamanı yitirdi, arkasındaki arkadaşı Mehmet Deniz (18) ağır yaralandı.

MUĞLA'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mirkan Alpay (17) yaşamanı yitirdi, arkasındaki arkadaşı Mehmet Deniz (18) ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Muğla-Antalya kara yolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Özer Çelik'in (48) kullandığı 48 J 6013 plakalı otomobil, Mirkan Alpay'ın kullandığı 48 TH 424 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasksız oldukları belirlenen motosiklet sürücüsü Mirkan Alpay ile arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Deniz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alpay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, arkadaşı Deniz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsünün ise kazadan yara almadığı öğrenildi. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'nca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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