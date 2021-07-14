Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı
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Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki öğrencilerle FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan alanlarını ziyaret etti, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki öğrencilerle FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan alanlarını ziyaret etti, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Selçuk, ilk olarak öğrencilerle TBMM Genel Kurul Salonuna gezdirdi. Ardından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'e atılan bomlalar nedeniyle zarar gören alanlarda incelemede bulunan Selçuk ve beraberindeki öğrenciler, buradan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geçti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da, Türk milletinin tüm evlatlarının birlikte verdiği mücadeleyle kazanılan demokrasi zaferinin 5. yıl dönümünü buruk bir şekilde ama gururla idrak ettiklerini söyledi. 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nü anarken milletin tüm fertlerinin birlikte işbirliği ve dayanışma içerisinde bu hadiselerin önüne geçmesinin öneminin bir kez daha kavrandığını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesinde Meclis'imizin geçirdiği bu elim hadiseyi çok büyük inanç ve kararlılık içerisinde yenebilen bir anlayışla 15 Temmuzların unutulmasını, unutturulmasını engellemeye gayret ediyoruz. Cemil Meriç, 'Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah bilimdir, kalemdir' diyor. Kalemle kazanılamayacak bir savaş yoktur. Sizler donanımınızla, eğitiminizle, bilim yolculuğunuzla en büyük güce sahip olacak, bu ülkenin geleceğini aydınlatacaksınız. O yüzden de eğitime, bilime sahip çıkan bir anlayışla yolculuğunuzu daha da güçlenerek sürdürmek bizim vazifemiz. Biz elbette sizlere güveniyoruz, inanıyoruz, sizleri seviyoruz ve sizlerin daha iyi yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Selçuk, 15 Temmuz gecesi sokaklarda bulunanlara teşekkür etti, gazilere sağlıklı bir ömür, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

"Bu millete zincir vurmayı deneyenler karşılarında sizleri bulacak"

TBMM İdare Amiri, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün sinsi saldırı planının, Allah'ın yardımı, milletin direnişi ve cesareti sayesinde geri püskürtüldüğünü vurguladı. Özalan, 15 Temmuz gecesi verilen destansı mücadelenin en ön safında gençlerin bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Biz sizlerle 15 Temmuz'da bir kez daha gururlandık. 15 Temmuz gecesi gençlerimizin bu irade ve cesareti bize bu milletin ve memleketin gençlerimizle ilelebet var olacağını bir kez daha göstermiştir. Çanakkale'yi geçilmez kılan milli ruh, 15 Temmuz gecesi bir kez daha kendini gösterdi ve bu ruh o gece dimdik ayaktaydı. Kendi milletine namluları çeviren hainleri bir kez daha hüsrana uğrattı. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi karartmak isteyenler, bu millete zincir vurmayı deneyenler karşılarında geleceğimizin emanetçileri yani sizleri bulacaklardır."

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TBMM'ye atılan bomlalar nedeniyle eşi ve çocuğuyla yaralanarak gazilik unvanı alan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da o gece yaşadıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve öğrenciler, 15 Temmuz Anıtı'na karanfil bıraktı.

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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