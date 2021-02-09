Son dakika haberleri | Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Görevi yeni hükümete devretmeye hazırız"

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, yeni seçilen geçici Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu almasının ardından görevi teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

Başağa, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki diyalog kapsamında seçilen yeni geçici yürütme otoritesi, ülkedeki barış süreci ve yolsuzluk sorunu hakkında bakanlık personeline hitap etti.

Bakan Başağa BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylamasıyla seçilen, geçici Ulusal Birlik Hükümet, "meclisten güvenoyu alana kadar görevine devam edeceklerini" kaydeden Başağa, "Ardından görevi hemen yeni hükümete devretmeye hazırız." dedi.

Libyalı Bakan, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasının ardından Libya'yı 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlere kadar yönetecek yeni hükümete destek çağrısı yaparak, "Herkesi, güvenoyu alması ve ülkeyi seçimlere götürebilmesi için yeni hükümeti desteklemeye çağırıyorum." dedi.

Libyalı Bakan, şöyle devam etti:

"Başkanlık Konseyi Başkanı ve Hükümetin Başbakanı, Libyalıların seçimi neticesinde kazanmalarından ötürü tebrik ettim. Bu çok şeffaf bir seçimdi. BM'ye bu yüzden teşekkür ediyoruz. Bu diyalog kültürünün Libya'da hüküm sürmesini istiyoruz."

Bakan Başağa ayrıca, "Ulusal barışın tesisi çerçevesinde, doğu bölgesi Sirenayka'yı ziyaret edeceğim." dedi.

Sirenayka, ülkedeki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunurken, Başağa'nın burayı ziyaret edeceğini söylemesi salondaki Bakanlık personeli tarafından alkışlarla karşılandı.

Libya'yı yıkıma uğratan şu anki "en büyük düşmanının" yolsuzluk olduğuna da işaret eden Başağa, "En büyük savaşımız her zaman yolsuzluğa karşı olacak." dedi.

BM öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 74 üyesinin 1-5 Şubat tarihlerinde İsviçre'de yaptığı oylama sonucunda, Libya'yı 24 Aralık'taki seçimlere kadar yönetecek olan, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümet'ten oluşan geçici yürütme otoritesi seçildi.

LSDF'deki seçim sonucunda belirlenen yönetimin Başbakanlığına Abdülhamid Dibeybe seçilirken, yeni Başbakan'ın en geç 21 gün içinde (26 Şubat'a kadar) kabinesini oluşturması gerekiyor.

Dibeybe'nin oluşturacağı kabine ve programını, güvenoyu almak için Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne sunması gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nin de aynı şekilde 21 gün içinde yani en geç 19 Mart'a kadar tüm hükümeti mecliste tek seferde güvenoyuna tabi tutması şartı koşuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir