Libya'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de
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Libya'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de

12.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:23
Libya'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tezkereye göre askerlerimizin bölgedeki görevi 18 ay daha uzatılacak.

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu. Libya'da bulunan Türk askerinin görev süresi 2 Ocak 2021 tarihinde doluyordu. Tezkere bu sürenin 18 ay daha uzatılmasını öngörüyor.

Tezkerenin, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin menfaatlerine yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesi gerektiği kaydedildi.

ÜLKEDE PARÇALANMIŞ BİR YAPI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkerede, Libya'da Şubat 2011'de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıktığı hatırlatıldı.

2015'TE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Tezkerede, Libya'da ateşkesin tesis edilmesi, siyasi bütünlüğün sağlanması ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulmasının mümkün olamaması üzerine, Libya'da barış ve istikrarın tesisini teminen Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında, Libya'daki tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda, Libya Siyasi Anlaşması'nın 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat şehrinde imzalandığını belirtildi.

2019'DA TÜRKİYE'DEN DESTEK TALEBİNDE BULUNDULAR

Tezkerede, Libya Siyasi Anlaşması'nda yeri bulunmayan, bu çerçevede hem ulusal hem uluslararası bakımdan gayrimeşru nitelik taşıyan sözde Libya Ulusal Ordusu'nun, 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek ve Libya Siyasi Anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni(UMH) devirmek hedefiyle başlattığı, sivilleri ve sivil alt yapıyı da hedef alan, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarını tehdit eden, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti için uygun ortam oluşturan saldırıları üzerine UMH'nin Aralık 2019'da Türkiye'den destek talebinde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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