Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri
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Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri

30.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:07

Son dakika haberi: Polis ekiplerinin toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde HES kodu sorgulaması yapması - Karabük Karabük Valiliği, yaptığı açıklama ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Polis ekiplerinin toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde HES kodu sorgulaması yapması - Karabük

Karabük Valiliği, yaptığı açıklama ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kolluk kuvvetleri eliyle sürekli denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, kuralları ihlal edenlere idari cezalar ve hakların yasal işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

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Ayrıca açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

Öte yandan polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışları ile belirli geçiş güzergahlarında özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.

Karabük ve Safranbolu belediyelerine bağlı temizlik ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri, pazar yerlerini, halk otobüslerini ve çocuk parklarını sürekli dezenfekte ediyor.

Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri
Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri
Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri
Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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