Son dakika haberleri | KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAYKEN GONCA VUSLATERİ'NİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAYKEN GONCA VUSLATERİ'NİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ

Son dakika haberleri | KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAYKEN GONCA VUSLATERİ'NİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... "Çığlıklarımla İstanbul'u ayağa kaldırdım" KORONAVİRÜS testi pozitif çıkjan ve ev,nde karantinaya giren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin üzerine kaynar su döküldü.

"Çığlıklarımla İstanbul'u ayağa kaldırdım"

KORONAVİRÜS testi pozitif çıkjan ve ev,nde karantinaya giren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin üzerine kaynar su döküldü. Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Vuslateri sosyal medya hesabından "Covid 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı 'foşş' diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım çığlıklarımla..." dedi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri bir süre önce koronavirüse yakalandı. Vuslateri, hastalığa yakalandığını da "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Kimseyi dinlemedik etmedik diyemem.. maskeler, eldivenler gezdik.. İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar .. Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer. O bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." sözleri ile duyurdu. 

Evinde karantinaya giren Vuslateri, hastalık nedeniyle tıkalı olan burnunun açılması için içine kekik yağı attığı tenceredeki kaynar suyu belinden aşağıya döktü. Hastaneye kaldırılan Vuslateri tedavisi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben kıyamete hasret kalmışım sanırım. Nostradamus 'un kehanetlerine tekrar bakmalıyım sanırım. Şöyle bir yazı arıyorum orada 'Ha bu arada Gonca'ya da şunlar olacak'. Covid 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foşş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım çığlıklarımla... " dedi.

"YİNE HAYATIMI KURTARDINIZ. VAR OLUNUZ"

Acil müdahalede bulunan ve kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür eden Vuslateri "Kök hücre tedavisi ile kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek.. Neler neler geçmedi ki... Cihangirim.. köpeklerim... sokak kedilerimsize emanet bir kaç gün. sedasyonu almadan önce son cümlen şuydu "Cissy'nin ilaçları...  Covid daha iyi... 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Her defasında ve her dakika benimle ilgilenen sağlık personellerini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Elleri dert görmesin. yine hayatımı kurtardınız. Var olunuz. Gözlerim acuk şişti tabii... Şuraya bi 'seni seviyorum Gonca' yazarsınız oh ne ala! Sağlık! En önemlisi sağlık. Gerisi gelir..." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri | KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAYKEN GONCA VUSLATERİ'NİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Noter kaçta açılıyor? Noter kaça kadar açık? 2021 noterler kaçta kapanıyor? 2021 noter çalışma saatleri
Noter kaçta açılıyor? Noter kaça kadar açık? 2021 noterler kaçta kapanıyor? 2021 noter çalışma saatleri
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Antony Blinken Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz İrem Derici Merve Dizdar
Spor Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAYKEN GONCA VUSLATERİ'NİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:10:57. #1.14#

title