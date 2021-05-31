İSTANBUL ? KÖPEKLERDE GENÇLİK HASTALIĞI SALGINI; 3'Ü ÖLDÜ

? Silivri'de, 4 sokak köpeğinin İBB ekipleri tarafından barınağa götürüldükten sonra gençlik hastalığına yakalandığı iddia edildi.

? Silivri'de, 4 sokak köpeğinin İBB ekipleri tarafından barınağa götürüldükten sonra gençlik hastalığına yakalandığı iddia edildi. Köpeklerden 3'ünün öldüğünü söyleyen mahalle sakini Nigar Albağ Mutlu, 'Golden cinsi 2,5 yaşındaki köpeğim Çiko, sokakta bu köpeklerle oynadığı için hastalığı kaptı ve hala tedavi görüyor. Eğer barınaklarda böyle bir salgın varsa yetkililer önlem almalı' dedi.

Silivri'nin Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Biyolog Nigar Albağ Mutlu, Ramazan Bayramı'ndan önce İBB ekipleri tarafından mahalledeki 4 köpeğin alınıp barınağa götürüldüğünü ifade etti. Mutlu, '5-6 gün sonra bu hayvanlar geri bırakıldı. Hemen bayram üzeriydi, hastalık semptomları vardı ama bilmediğimiz için anlayamadık. Birkaç gün geçince 2 köpek öldü, hayatta kalan diğer 2 köpekte de hastalık ilerledi. Aradan 10 gün geçti 3'üncü köpek de hayatını kaybetti. Sonra aynı semptomları benim köpeğim de göstermeye başladı' diye konuştu.

İŞTAHSIZLIK, BURUN AKINTISI, ÖKSÜRÜK?

Bütün köpeklerde kuru öksürük, iştahsızlık, gözlerde çapaklanma, burun akıntısı olduğunu aktaran Mutlu, 'Veteriner Uğur Bazan'a, köpeğimdeki belirtileri anlatıp, ölümlerin olduğunu söyledim. Doktorumuz barınak öksürüğü ve gençlik hastalığı üzerinde durdu. Çiko'ya belirtilerden dolayı test yaptılar ve sonuç pozitif çıktı. Böyle olunca diğer köpeklerin de bu hastalık nedeniyle öldüğünü düşündüm' ifadelerini kullandı.

'ÖLEN KÖPEĞE OTOPSİ YAPILMASINI İSTİYORUM'

Ölen üçüncü köpeği aynı gün Silivri Belediyesi'nin buzhanesine aldırttığını söyleyen Mutlu, 'Köpek 24 Mayıs'tan beri orada, otopsi yapılmasını istiyorum. Bu belirtiler sadece barınaktan gelen köpeklerde var. Alınmayan başıboş köpeklerde böyle bir semptom görmedik. Otopsi yapılmasını istiyorum çünkü barınağa götürülen bütün köpekler bu hastalığa yakalanacak. Sokağa tekrar bırakıldıklarında ise diğer hayvanlara da bulaştıracaklar. Ben sokağımdaki bütün köpekleri besliyorum. Onları kendi köpeğimden ayırmıyorum. Çiko, onlarla oynuyor, aynı kaptan yemek yiyorlar. Aynı yolda yürüyüp, aynı yerde yatıyorlar. Bu şekilde hastalık benim köpeğime de bulaştı' dedi.

'HASTA KÖPEK HALA SOKAĞIMDA GEZİYOR'

Barınaktan getirildikten sonra ölen 3 köpeğin 6 aylık olduğunu belirten Mutlu, 'Yaşı daha büyük olan hayatta kaldı. O köpek hala bizim sokakta geziyor. Yanında başka yavru köpekler de var onlar da risk altında. Köpeğim hasta olduğu için uzak tutmaya çalışıyorum. İBB'ye ve Silivri Belediyesi'ne e-posta attım, 153 Beyaz Masa'yı defalarca aradım ama hiçbir kurumdan olumlu, olumsuz dönüş alamadım' diye konuştu.

10 GÜNDE 13 KİLO VERDİ

2 aylıkken sahiplendiği köpeği Çiko'nun 30 kiloyken, hastalıktan sonra 10 gün içinde 13 kilo verdiğini vurgulayan Mutlu, '5 gündür serum tedavisi görüyor. 4 ayağının üstünde duruyor ama hareket etmiyordu. Yatıyor, yattığı yerden kalkmıyordu. Sürekli uyku halinde, gözlerinin ışığı sönmüştü. Olumlu sonuçlar almaya başladık, dün ilk defa katı mama yedi. Ama doktoru çok umutlanmamamı söylüyor, onu kaybetmek istemiyorum' ifadelerini kullandı.

'ÖLEN KÖPEĞİN KULAĞINDA YEŞİL KÜPE VARDI'

Köpeğinin öleceğini düşünen Mutlu, yaşadığı sıkıntılı süreci anlatırken gözleri dolan ve sesi titreyerek konuşan Mutlu, 'Benim çocuğum ölmesin diye mücadele ediyorum. Eğer barınakta salgın varsa müdahale edilmesi gerekiyor, sokak köpeklerini korumalıyız. Gençlik hastalığında erken teşhis çok önemli, o nedenle barınaklardaki bu sorunu çözmelerini istiyorum. Silivri Belediyesi'ni arayıp köpeklerin öldüğünü söyledim, küpe rengini sordular. Yeşil küpeli olduğunu söyledim. Yeşil, İBB'ye turuncu küpe ise Silivri Belediyesi'ne aitmiş. Ölen bütün köpekler yeşil küpeliydi, şu anda bir tane hasta köpek var yeşil küpeli. Ama küpesiz hayvanlar da bir sağlık problemi yok. Köpekleri kısırlaştırmak için götürdüklerini düşünüyorum' dedi.

BAZAN: DURUMU İYİ GİDİYOR AMA HASTALIK ÇOK TEHLİKELİ

Çiko'nun tedavisini yürüten veteriner hekim Uğur Bazan ise 'Çiko, bize geldiğinde aşırı halsizlik vardı. Ciddi burun akıntısı olmuştu, akciğerlerinde enfeksiyon tespit ettik. Gençlik hastalığı veya barınak öksürüğü olabileceğinden şüphelendik. Gençlik hastalığına yönelik bir test yaptık ve pozitif çıktı. Tedaviye başladık, şu anda durumu iyiye gidiyor. Ama gençlik hastalığı çok tehlikelidir, bugün iyi gidiyor gibi gözükür, yarın enfeksiyon beyne, omuriliğe sıçrayarak daha da nörolojik forma çevirebilir. Daha öldürücü olabilir' dedi.

'GENÇLİK HASTALIĞI ŞİKAYETİYLE GELEN KÖPEK SAYISI ARTTI'

Çiko'nun tedavisinde bağışıklığını güçlendirecek ilaçlar kullandıklarını anlatan Bazan, 'Enfeksiyon olduğu için antibiyotik ve ozanlanmış serum verdik. Son dönemde viral enfeksiyonlar çok yayıldı aşı bile işe yaramayabiliyor. Bu dönemde gençlik hastalığı şikayetiyle gelen çok köpek oldu. Mevsim, hastalığın yayılmasına müsait çok çabuk ve kolay yayılıyor. Hayvan sahipleri aşılamayı ihmal etmesin. Aşısız olan hayvanlarla da temas ettirmemelerinde fayda var. Özellikle bu mevsimde onlar için de izolasyon gerekiyor. Başka hayvanların dışkıları, artıkları, idrarlarıyla temas etmekten uzak durmalarını öneriyorum' diye konuştu.

PROF. DR. DODURKA: ÖLÜMCÜL VE ÇOK BULAŞICI BİR HASTALIK

Gençlik hastalığına yönelik bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü ve veteriner hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka da 'Gençlik hastalığı, daha genç köpeklerde görülüyor. Öldürücü ve çok bulaşıcı bir hastalıktır. Yaşlı köpeklerde de görülür ama ölümcül olmaz. 1 yaş altı özellikle 6 aylık yavru köpeklerde ölümle seyreden, çok kayıp verdiğimiz bir hastalık. 1700'lü yılların sonundan beri problem olmuş, dünyanın her tarafında görülen bir RNA virüs rahatsızlığı. İnsanlarda görülen kızamıkla aynı virüs grubunda yer alıyor. Köpekten köpeğe çok kolay bulaşıyor' diye konuştu.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Birçok organa saldıran ve ciddi tedavi gerektiren hastalığa yönelik Prof. Dr. Dodurka, 'Virüs vücudun çok değişik yerlerine saldırabiliyor. Solunum sistemine yerleştiği zaman burun akıntısı, öksürük, solunum güçlüğü, boğaz ağrısı yapıyor. Sindirim sistemine inerse ishal, kusma, karın ağrısına neden oluyor. Sinir sistemini etkiliyor, vücutta tikler, hayvanın olduğu yerde dönme eğilimi, kasılmalar meydana geliyor. Bazen hepsi bir araya geliyor, bazen göze vuruyor, çapaklanma ve iltihap oluşuyor. Ayakta çatlaklar, deride egzamaya neden oluyor. En tehlikelisi sinir sistemini etkilemesi, kasılmalar oluşunca ya kalıcı hala geliyor ya da hayvan hayatını kaybediyor. Hastalık ciddi bir hekim tedavisi gerektiriyor. Hayvana evde bakarak iyileştiremezsiniz. Hekimler hastalığın belirtisine yönelik tedavi uygular. Vaka ağırsa yoğun bakım tedavisi uygulanır. Serum verilir, hayvanın iştahı kesildiğinde besin takviyesi yapılır. En önemli belirtisi iştahsızlıktır. Hayvan kısa sürede hızlı zayıflıyor. Güçsüz kalan hayvanı kaybediyoruz' dedi.

İDDİALARA KARŞI İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Silivri İlçesinden de İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 21.04.2021 tarihinden itibaren 360 köpek ve 25 kedi olmak üzere 385 hayvanı rehabilite ettikten sonra yaşadıkları ortama geri bırakmıştır. Silivri geneline bırakılan bu hayvanlardan 3 köpek ile ilgili tarafımıza hasta oldukları ile ilgili vatandaştan geri bildirim olmuştur. Söz konusu köpeklerden 1 tane köpeğin VetNet Hayvan Kayıt Sistemimizde kaydına ulaşılmış, 2 tane köpeğin ise kaydına ulaşılamamıştır. Kaydına ulaşılan 1 köpek bakımevimizde rehabilite edilmiştir. Diğer 2 köpekte hastalık olduğu iddia edilmiş ancak kurumumuza tıbbi bir veteriner raporu sunulmamıştır. Bu doğrultuda kurumumuzca hasta hayvanların Silivri ilçesinde yaşadıkları ortamdan enfeksiyon kapmalarının ihtimal dahilinde olduğu değerlendirilmektedir.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı