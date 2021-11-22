Son dakika haberleri! Kazakistan'da Uluslararası Parlamento Konferansı düzenlendi

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ülke bağımsızlığının 30. yıl dönümü ve Birinci Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla "Elbaşı, Bağımsızlık ve Parlamento" temalı Uluslararası Parlamento Konferansı yapıldı.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Slovakya ve Avrupa Parlamentosundan üyeler katıldı.

Konferansta Türkiye'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil etti.

Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, büyük bozkırın kalbi Nur Sultan'da bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu yıl Kazakistan'ın ve diğer kardeş Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Bilgiç, "Türkiye, kardeşlerinin bağımsızlıklarını büyük bir coşkuyla karşılamış ve bağımsızlıklarının ilanını tanıyan ilk ülke olmuştur." dedi.

Bilgiç, 30 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Kazakistan'ın edindiği kazanımlar ve gösterdiği ilerlemenin takdire şayan olduğunu belirterek, "Biz de Türkiye olarak kalkınma ve ilerleme yolunda Kazakistan'ın daima yanında olduk. Kazakistan'ın yakaladığı siyasi istikrar ve ekonomik refah düzeyiyle önemli bir aktör olarak bölgesinde tanınmasındaki en büyük pay şüphesiz Birinci Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in bilge liderliğinde aranmalıdır. Kazakistan tarihine damga vurmuş bu büyük devlet adamının anısına her yıl kutlanan Birinci Cumhurbaşkanı Günü'nü de bu vesile ile tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan tam 10 gün önce İstanbul Zirvesi'nde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiğini hatırlatan Bilgiç, "Bu isim değişikliği sembolik bir adım olmakla birlikte iş birliğimizin dayandığı sağlam temellere ilişkin anlamlı bir mesaj teşkil etmiştir. Türk dünyasının birliği yolunda attığımız her adımda kadim tarihimizin bizleri buluşturduğu ortak dil ve kültürümüze yaslanarak her anlamda somut iş birliğine yönelen anlamlı bir iş birliği ile yakınlaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Kazakistan ile parlamento alanında ikili çerçevede ve TÜRKPA gibi çok taraflı platformlardaki ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Salgın döneminde karşılıklı ziyaretler mecbur olarak azalmış olsa da salgın koşullarının hafiflemesiyle de dostluk gruplarımız arasındaki temas ve ziyaretlerin yeniden ivme kazanacağına inanıyoruz." dedi.

Konferans kapsamında Bilgiç, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile baş başa görüştü.