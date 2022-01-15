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Son dakika haberleri... Kazakistan'da Nazarbayev'in damatları olarak bilinen iki kişi görevlerinden istifa etti

Son dakika haberleri... Kazakistan'da Nazarbayev'in damatları olarak bilinen iki kişi görevlerinden istifa etti
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre NUR Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in damatları olarak bilinen Kayrat Şaripbayev ile Dimaş Dosanov'un, ulusal doğal gaz ve petrol şirketlerindeki başkanlık görevlerinden istifa ettikleri bildirildi.

NUR Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in damatları olarak bilinen Kayrat Şaripbayev ile Dimaş Dosanov'un, ulusal doğal gaz ve petrol şirketlerindeki başkanlık görevlerinden istifa ettikleri bildirildi.

Samruk-Kazına Ulusal Refah Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 Ocak itibarıyla ülkenin ulusal doğal gaz şirketi "Qazaq Gaz" Yönetim Kurulu Başkanı Kayrat Şaripbayev'in görevinden istifa ettiği kaydedildi.

Ülkenin ulusal petrol taşıyıcı şirketi "KazTransOil" Başkanı Dimaş Dosanov'un da görevinden istifa ettiği belirtildi.

Ulusal medya, söz konusu kişileri Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in damatları olarak adlandırıyor.

Kayrat Şaripbayev'in, Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva'nın, Dimaş Dosanov'un da küçük kızı Aliya Nazarbayeva'nın eşi oldukları ifade ediliyor.

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AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri... Kazakistan'da Nazarbayev'in damatları olarak bilinen iki kişi görevlerinden istifa etti

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