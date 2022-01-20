Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada - Haberler
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Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Kartal'da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen Rahmi Uygun, burada hemşire olarak görev yapan Ömür Erez'i silahla vurarak öldürdü. Şahsın olayın sonrasında koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL (AA) - Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi. Daha sonra şüpheli Rahmi Uygun da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bağcılar'da bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

Öte yandan, cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüphelinin silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

Olayı gören Mevlüt Koç, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. 'Polisi ara, gelsin alsın' dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı." diye konuştu.

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren caninin kaçtığı anlar kamerada

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Güncel, Haber

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