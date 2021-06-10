Son dakika haberleri... Kanada polisinin öldürdüğü Türk gencin ailesi hukuk mücadelesi veriyor
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Son dakika haberleri... Kanada polisinin öldürdüğü Türk gencin ailesi hukuk mücadelesi veriyor

Son dakika haberleri... Kanada polisinin öldürdüğü Türk gencin ailesi hukuk mücadelesi veriyor
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kanada'nın Montreal kentinde 6 Mart 2017'de polis tarafından öldürülen Türk genci Koray Kevin Çelik'in ailesi 4 yılı aşkın süredir verdikleri hukuk mücadelesinde başarı elde etti.

Kanada'nın Montreal kentinde 6 Mart 2017'de polis tarafından öldürülen Türk genci Koray Kevin Çelik'in ailesi 4 yılı aşkın süredir verdikleri hukuk mücadelesinde başarı elde etti.

Koray Kevin Çelik'in babası Cesur Çelik tarafından Quebec Mahkemesinde açılan ve polisin uyguladığı şiddeti araştıran Bağımsız Soruşturma Biriminin (BEİ) raporunda taraflı davrandığına yönelik dava, 7 Haziran'da karara bağlandı.

Quebec Mahkemesi Yargıcı Louis Riverin açıkladığı kararda, ailenin iddialarını haklı buldu.

Yargıç Riverin, Bağımsız Soruşturma Biriminin tarafsızlığını korumadığına hükmederken, aileye de 30 bin Kanada doları (212,5 bin Türk lirası) tazminat ödenmesine karar verdi.

Riverin kararında; Bağımsız Soruşturma Biriminin, olay gecesine ilişkin Çelik ailesi tarafından verilen ifadeleri görmezden geldiğine ve soruşturmanın ilerleyişi hakkında aileye bilgi vermediğine atıfta bulunurken, hazırlanan raporda soruşturma sonuçlarına ilişkin belgeleri ibraz etmediğine dikkati çekti.

Bağımsız Soruşturma Birimi

Quebec'de polis müdahalelerinde sivillerin yaralanması ya da ölümüyle sonuçlanan şiddet unsurlarını araştırmak üzere 2016'da kurulan Bağımsız Soruşturma Birimi, bir anlamda "polis mahkemesi" gibi görev yapıyor.

Birimin olaylara ilişkin raporları, hukuki süreçte mahkemelerin esas aldıkları belgeler olarak işlem görüyor.

Mahkemenin son kararı, Koray Kevin Çelik'in ölümünün polisin uyguladığı şiddet nedeniyle gerçekleştiği yönünde ailenin verdiği hukuk mücadelesinde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Olay

Ailenin mahkemeye sundukları dosyada da yer alan gelişime göre, diş ameliyatı öncesi reçeteli ağrı kesici alan Koray Çelik, ertesi sabah gireceği sınavına çalışırken iki bardak şarap içti.

İlacın alkolle karışımı sonrası ??krize giren 28 yaşındaki Çelik, uyuyamadığı için eczaneye giderek başka bir ilaç almak istedi.

Oğullarının bu durumda araba kullanmasını istemeyen aile, genci engellemekte zorlandı.

Gencin araç kullanırken kendisine veya başkalarına zarar vereceğini düşünen aile, 911 acil yardım hattını aradı.

Çağrı üzerine eve gelen memurlara, gencin anne ve babası tarafından, sarhoş olduğu ve şiddet uygulanmadığı söylendi.

İkazlara rağmen Koray Çelik'in gözlerine el fenerlerini tutan polisler, genci kışkırtarak tartışmaya başladı.

Polislerden ikisi, metal coplarıyla Koray'a vurarak onu yere indirdi ve yüzünü yere çarptı. Bu sırada diğer iki polis de Koray'a müdahale ederek ellerini arkadan kelepçeledi.

Ardından şiddete devam eden polisler, ailenin yalvarmaları ve çığlıklarına itibar etmedi. Uygulanan şiddet sonrası Koray'ın hareketsiz olduğunu, nefes almadığını ve kalbinin atmadığını anlayan polisler, destek istedi.

Anne ve babayı olay yerinden uzaklaştıran polisler, onları mutfağa kapatıp çıkmalarına izin vermedi.

Son mahkeme kararı, yeni hukuk sürecine kapı açtı

Koray Kevin Çelik'in olay gecesi 4 polisin müdahalesi sonrası ölümünün doğrulanmasının ardından hastaneye giden anne ve babaya, evlatlarını görme izni verilmedi.

Yaşadıkları acının ardından hukuk mücadelesi veren baba Cesur Çelik ve anne June Tyler, çocuklarının ölümüne polisin uyguladığı şiddetin neden olduğunu ispat etmede önlerindeki en büyük engeli de son mahkeme kararıyla aştı.

Ailenin, bu aşamadan sonra Koray Kevin Çelik'i öldürdükleri gerekçesiyle polisleri dava edecekleri yeni bir hukuk sürecine başlayacakları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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