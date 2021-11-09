Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza

KONYA (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede, 'selamlaşma' tartışmasında Ayhan Yalçınkaya (45) ve Hacı Ahmet Öksüz'ü (41) öldüren, Necati Harmancı'yı (45) da yaralayan tutuklu sanık Mevlüt Çağşak'ın (56) cezası belli oldu. Çağşak hakkında Yalçınkaya ve Öksüz için ayrı ayrı müebbet hapis cezası veren mahkeme, suçu tahrik altında işlediğine kanaat getirip cezayı 18'er yıla, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 15'er yıla indirdi. Çağşak, Harmancı'yı da yaraladığı gerekçesiyle indirimle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Eylül 2020 günü saat 22.30 sıralarında İncesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin bahçesinde Mevlüt Çağşak, başka masada oturan Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'ya, tabancayla ateş açtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Hacı Ahmet Öksüz olay yerinde, Ayhan Yalçınkaya da kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralanan Necati Harmancı ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alınan, jandarmada susma hakkını kullanan Mevlüt Cağşak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, Çağşak hakkında 'kasten öldürme' suçundan Ayhan Yalçınkaya ve Hacı Ahmet Öksüz için ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Çağşak'ın suçu tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, cezayı 18'er yıla, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 15'er yıla indirdi. Yaralanan Necati Harmancı için de önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, ardından suçun teşvik aşamasından kaldığı için 15 yıla indirip, iyi hal indirimiyle birlikte 12,5 yıl hapis cezası verdi.

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