Son dakika haberleri! Gaziantep'te, ilk aşıyı koronavirüsü yenen İl Sağlık Müdürü yaptırdı

ÇİN'den getirilen CoronaVac aşısı Gaziantep'te Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Kentte ilk aşıyı 3 ay önce koronavirüse yakalanan ve tedavi olarak atlatan İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki oldu.

Tiryaki, Gaziantep'teki 164 aile sağlığı merkezinin aşılama için hazır olduğunu ve ilk etapta kente 25 bin aşının geldiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın planlaması doğrultusunda aşılama işlemlerinin başladığını söyleyen Tiryaki, Mevcut Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kayıt oluşturan sağlık çalışanlarının aşılanmaya başladığını söyledi. Hastalıktan aşı faaliyetlerinin sonunda kurtulmayı ümit ettiklerini söyleyen Tiryaki, hızlı şekilde tatil günleri de çalışarak tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasını bitirmeyi planladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gelecek hafta da 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile başlayacağız. Sonrasında bakanlığımızın talimatıyla herkes aşılanacak. Gaziantep'te 164 aile sağlığı merkezimiz hazır bir şekilde aşıları yapmak için bekliyor. Sadece aile sağlığı merkezleri değil kamu, üniversite ve özel hastanelerimiz de bu işin içerisine dahil olacaklar. Gaziantep'e yaklaşık 25 bin aşı geldi. Devamının da önümüzdeki hafta geleceği söylendi. Aşı olmak için herhangi bir zorunluluk yok. Ben yaklaşık 3 ay önce bu hastalığı atlattım. Vatandaşlarımız için 6 aya kadar bu hastalığı atlatmışsa aşı zorunlu değil. 6 ayı geçmişse onlara aşı uygulanacak. Sadece sağlık çalışanları için bir istisna uygulandı. Sağlık çalışanlarımız risk gurubunda olduğu için o 6 aylık süreyi beklemeden tercihleri doğrultusunda aşıyı yaptırabiliyor. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. İnsanların kafasında çok soru işaretleri var. Ben o soru işaretlerini kaldırmak için bugün burada aşı oldum. Aşı bizim bildiğimiz en eski teknikle yapılan bir aşı. İnsanlar başımıza bir şey gelir diye düşünmesinler. Olabilecek en kötü olasılık aşının tutmaması olabilir. Bu da şu an bulunduğumuz durumdan daha kötü bir hal demek değildir" dedi.MİLLETVEKİLİ TAŞDOĞAN DA AŞI OLDUAynı zamanda doktor olan Milliyetçi Harekat Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da aşı oldu. Taşdoğan, sırası gelen herkese aşı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, aşının ülkesinin değil etkinliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Aşı sonrası aşı ülkemizde bugün itibariyle başlamış durumda. Ben de doktor olduğum için randevu alıp aşı olmaya geldim. Sırası gelen her vatandaşımıza tavsiye ediyoruz. Bugün bu hastalıkla mücadele aşı şu an elimizdeki en büyük silahtır. Aşının ülkesi değil etkinliği önemlidir. Sağlık Bakanlığımızın getirmiş olduğu aşının etkinliği ve güvenirliliği bilimsel testlerden geçerek ispatlanmıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ