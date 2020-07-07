Son dakika haberleri... Gazetecilerden baro başkanına tepki Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki bazı cemiyet başkanları, Baro Başkanı Abdullah Öncel'in yeni baro sisteminin kabul edilmesi sonrası yerel basınla ilgili yaptığı paylaşımı kınadı.

Şanlıurfa'daki bazı cemiyet başkanları, Baro Başkanı Abdullah Öncel'in yeni baro sisteminin kabul edilmesi sonrası yerel basınla ilgili yaptığı paylaşımı kınadı.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda "Yürüdük, tartaklandık, meclis kapılarında sabahladık. Lahmacundaki soğan kadar Urfa mahalli basınında merak uyandırmadık. Bu utanç da sizin olsun" diyerek yerel basını eleştirdi. Eleştiriler üzerinde Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bazı basın cemiyetleri basın açıklaması yaparak baro başkanını özür dilemeye davet etti.

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler baro başkanını kınayan bir açıklama yaptı. Güler açıklamasında, "Şanlıurfa faaliyette bulunan gazetelere abone olup takip etmeyen, yerel televizyonlara destek vermeyen, Gazetecilerin oluşturduğu meslek kuruluşlarını ve gazeteleri bugüne kadar ziyaret etmeyen ve medya ilişkileri sadece basın bülteni geçip haberlerini yayınlatmak olarak gören baronun Şanlıurfa medyasına karşı bu tavrına rağmen haber değeri taşıyan açıklamaları basın kuruluşlarında yer bulmuştur. Şanlıurfa'daki yerel basın devamlı doğrunun, Şanlıurfa halkının ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün yanında olmuş bundan sonra da olmayan devam edecektir. Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel'i bu açıklamasından dolayı kınıyor, yerel basından özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve Yazarlar Cemiyet Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Celal Çiftçi Şanlıurfa Baro Başkanının basına yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, Öncel'in gazetecilerden özür dilemesini beklediklerini söyledi.

Gazeteci ve Yazarlar Cemiyet Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Celal Çiftçi, "Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel'in yerel basın ile ilgili açıklamaları kabul edilemez. Şanlıurfa yerel basını olarak Baro Başkanı Abdullah Öncel'den özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İnternet Habercileri ve Gazetecileri Derneği (ŞİHA-DER) Başkanı Ömer Dodanlı da Baro Başkanına tepki gösterdi. Dodanlı, Baro Başkanı Abdullah Öncel'in söylemlerinin kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, "Bilindiği üzere çoklu baro sistemi Adalet Komisyonunda kabul edildi. Türkiye'de birçok baroda karara tepki göstermek için Ankara'ya yürüdü. Şanlıurfa'daki dijital medyada ilk günden bu yana yanlı olmayan her baro haberini kendi mecrasında yayımladı. Ancak ne hikmetse Baro Başkanı Abdullah Öncel, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çoklu baro teklifinin suçlusu olarak Şanlıurfa yerel basınını gösterdi. Bu kabul edilemez bir durumdur" diye konuştu.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel sosyal medya hesabından, "Yürüdük, tartaklandık, meclis kapılarında sabahladık. Lahmacundaki soğan kadar Urfa mahalli basınında merak uyandırmadık. Bu utanç da sizin olsun" açıklamasını yapmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA