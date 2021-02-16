Minyatür ve hat eserlerinin yer alacağı Geleneksel Sanatlar Müzesi kurulacak

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Edirne'de, minyatür ve hat sanatlarında Edirneli Levni ile Ali Sufi'nin eserlerinin öne çıkarılacağı Geleneksel Sanatlar Müzesi kurulacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla bu yıl açılması planlanan 10 müze içerisinde yer alacak Geleneksel Sanatlar Müzesine ilişkin çalışmalara, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle devam ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile bir araya gelen akademisyenler müze senaryosu üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın karşısındaki, Osmanlı'nın son dönem mimari yapılarından Tarihi Plevne İlkokulu binasında kurulacak müzenin bu yıl içinde açılması öngörülüyor.

"Müzede eserler üzerinden günümüze yolculuk yapılacak"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSM) Müdürü Betül Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılış hazırlıklarına başlanan müzede geleneksel sanatların iki boyutlu tanıtılacağını söyledi.

Müzeyi Edirneli iki sanatçı üzerinden kurguladıklarını belirten Bilgin, "Biri Edirne'de doğmuş minyatür sanatçısı Levni, diğeri ise hattat sanatçısı Ali Sofi. İkisi de farklı zamanların sanatçısı. Biri Osmanlı'nın başlangıcını temsil ediyor, diğeri son dönemlerini." diye konuştu.

Geleneksel Sanatlar Müzesi'nde sanatçıların eserleri üzerinden bugüne yolculuk yapılacağını anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Müzede iki sanatçıyı bir anlamda tanıtırken bir anlamda da hat ve minyatür sanatlarını tanıtmış olacağız. Müzenin oluşturulacağı binada inceleme ve çalışma yaptık. Burada hayallerimiz ve senaryolarımız bir parça canlandı. İkinci aşamada biz burada bu sanatları nasıl kurgularız ve burayı ziyaret eden kişilere tanıtırız, bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Yaklaşık üç hafta sonra senaryo ve kurguyu tekrar sunacağız. Daha sonra da en kısa zamanda restorasyon işlemleri bittikten sonra bu mekanı bu güzel anlamlı konularda canlandırmaya çalışacağız."

Bilgin, müzeyi hızlı şekilde oluşturmayı planladıklarını, hedeflerinin bu yıl sonuna kadar açılış yapmak olduğunu dile getirdi.

Ziyaretçiler nakkaşhanede sanatları deneyimleyecek

Türkiye'de müzeciliğin geç başladığına ifade eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Müzeler insanların sosyal ve kültürel hayatının bir parçası. Bundan vazgeçilemez. Bu sebeple kültürümüze ve sanatlarımıza dair çok bilgi sahibi değiliz. Müzeler bizim kültürel geçmişimizle alakalı bize bir yol gösterecektir. Bunların çoğalması avantaj, bu tür yapıları yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bizim de Geleneksel Sanatlar Müzesi'ni oluşturmamızdaki amacımız bu. Sadece gelip gezilip bir kerede bitecek çalışmalar değil interaktif burada insanların gelip ziyaret edeceği, devamlı olarak ziyaret etmek isteyeceği bir mekan olmasını düşünüyoruz."

Müzenin alt katında bir galeri oluşturulacağını anlatan Bilgin, "Bu da sanatsever insanları sanatla daha yakından buluşturmak adına en başta kurguladığımız alternatiflerden birisi. Bir ikincisi de burada bir nakkaşhane kuracağız. Eski sanat nasıl yaşıyor, yapılıyor ve yaşanıyor, insanlar gelip Geleneksel Sanatlar Müzesi'nde görecek." bilgisini de verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci