DOWN SENDROMLU GÖRKEM'İN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde down sendromlu Görkem Soyman'ın (23) askerlik hayali gerçeğe dönüştü. Asker kınası yakılan Görkem, daha sonra karakolda temsili jandarmalık yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan annesi Zeynep Soyman da, "Oğluma silah verdiler, çok gururlandım. Oğlum iyi ki varmış. Kimse engelli çocuğunu saklamasın, ortaya çıkarsınlar, dolaştırsınlar" dedi.

İlçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde yaşayan Soyman ailesinin down sendromlu oğlu Görkem Soyman, hayalini kurduğu askerliğe komşuları ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sayesinde kavuştu. Görkem'in askerlik hayalini bilen komşuları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Komutanlık, Görkem'in Horzum Karakolu'nda temsili olarak görev almasını kabul etti. Bunun ardından ailenin komşusu Ahmet Özbek tarafından evlerinin önünde asker kınası düzenlendi. Hayallerini süsleyen asker üniformasını giyen Görkem, davul zurna eşliğinde ailesi ve komşularıyla doyasıya oynadı, eğlendi. Davulcuya bahşiş vermeyi de unutmayan Görkem'in eline annesi Zeynep Soyman tarafından kına yakıldı. Omuzlara alınan, "En büyük asker, bizim asker" sloganlarıyla havalara kaldırılan Görkem, daha sonra Horzum Jandarma Karakolu'na teslim edildi. Bir gün temsili askerlik yapan Görkem, hayalini gerçekleştirdikten sonra yeniden ailesine kavuştu.

'HİÇBİR AİLE ENGELLİ ÇOCUĞUNU SAKLAMASIN'

Zeynep Soyman "Oğluma silah verdiler, çok gururlandım. Oğlum iyi ki varmış. Kimse engelli çocuğunu saklamasın, ortaya çıkarsınlar, dolaştırsınlar. Ben oğlumla gurur duyuyorum, hiçbir aile engelli çocuğunu saklamasın. Bu arada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Programı düzenleyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDU'

Görkem'in asker eğlencesini tertipleyen komşusu Ahmet Özbek ise "Görkem arkadaşımız, bizim iş yerimize sürekli geliyor, askere gitmek istediğini söylüyordu. Bugün de onun isteğini gerçekleştirdik. Biz de çok mutlu olduk, kendisi de çok mutlu oldu" diye konuştu.