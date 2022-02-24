Son dakika haberleri | DİYARBAKIR ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aile mensupları arasında kaleşnikof marka uzun namlulu silahlarla çıkan silahlı kavga 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aile mensupları arasında kaleşnikof marka uzun namlulu silahlarla çıkan silahlı kavga 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Çınar ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma köyde olağanüstü güvenlik önlemi aldı.
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DİYARBAKIR (DHA)