Son dakika haberleri | DİYARBAKIR ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI - Haberler
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Son dakika haberleri | DİYARBAKIR ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aile mensupları arasında kaleşnikof marka uzun namlulu silahlarla çıkan silahlı kavga 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aile mensupları arasında kaleşnikof marka uzun namlulu silahlarla çıkan silahlı kavga 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Çınar ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma köyde olağanüstü güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR (DHA)

Son dakika haberleri | DİYARBAKIR ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Son dakika haberleri | DİYARBAKIR ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Son dakika haberleri | DİYARBAKIR ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Diyarbakır, kavga, Çınar, Ölü, Güncel, Haberler

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