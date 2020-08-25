Son dakika haberleri! 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' fotoğraf yarışmasında, DHA muhabirine birincilik ödülü
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Son dakika haberleri! 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' fotoğraf yarışmasında, DHA muhabirine birincilik ödülü

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' isimli ulusal fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü 'Maskeli Şehit Cenazesi' isimli eseriyle Demirören Haber Ajansı Antalya muhabiri Semih Ersözler'in oldu.

Son dakika haberleri! 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' fotoğraf yarışmasında, DHA muhabirine birincilik ödülü
25.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:12

MALATYA'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' isimli ulusal fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü 'Maskeli Şehit Cenazesi' isimli eseriyle Demirören Haber Ajansı Antalya muhabiri Semih Ersözler'in oldu. Ersözler, 1453 eser arasından birinciliğe layık görülen fotoğrafı, Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın Antalya'daki şehit cenazesinde çekmişti.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' isimli ulusal fotoğraf yarışmasının sonuçları, jüri değerlendirmesi sonucunda belli oldu. Yarışmaya 375 yarışmacı, toplam 1453 eserle katıldı. Değerlendirme, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Aydemir yönetimindeki online uygulamayla jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Jüri üyeleri Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Güler Ertan,Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Prof. Dr. Oktay Çolak, Profesyonel fotoğrafçı Mustafa Seven, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İnan Orhan ve fotoğrafçı Okan Karakaş tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ödüle ve sergilemeye layık görülen eserler seçildi.

Birincilik ödülü, 'Maskeli Şehit Cenazesi' isimli eseriyle DHA Antalya muhabiri Semih Ersözler'e, ikincilik ödülü, '112 Acil Servis' isimli eseriyle Konya'dan katılan Seyit Konyalı'ya, üçüncülük ödülü 'Bakış' isimli eseriyle Tuzla'dan katılan Sezai Özaltına'a verildi. Ayrıca 'Merak' isimli eseriyle Konya'dan katılan Levent Ateş, 'Yeşilyurt Belediyesi Özel Ödülü'ne, 'Covid Gençler' isimli eseriyle Kuşadası'ndan katılan Seçkin Yenici ve 'Covid' isimli eseriyle Mudanya'dan katılan Fahrettin Beceren isimli yarışmacılar da mansiyon ödüllerine layık görüldü. Değerlendirmede 100 eser de sergileme amacıyla seçildi. Bu eserler, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde sergilenecek.'ŞEHİT EŞİNİN, TÜRK BAYRAĞINA SARILI NAAŞINA BAKIŞI DİKKATİMİ ÇEKTİ'

Fotoğrafı, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın Antalya'daki cenazesinde çektiğini söyleyen DHA muhabiri Ersözler, "Ayça Özcan, şehit eşinin naaşı başında gözyaşı döküyordu. Eşinin, Türk bayrağına sarılı naaşına bakışı, dikkatimi çekti ve objektifimi o yöne doğrulttum. Astsubay meslektaşları da teselli için yanına geldiler. Hepsinde maske vardı. Tam bu sırada deklanşöre bastım" dedi.


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Kaynak: DHA

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