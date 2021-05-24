Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi (1)

Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor.

Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi'nde su seviyesi, uzun bir dönem kuraklık sonrası son yıllardaki yağmurlar nedeniyle yükseldi. Burası, Necef ve çevre bölgelerden gelenlerin ziyaret edip vakit geçirdiği yerlerden birisi haline geldi.

Çölün ortasındaki Necef Denizi'nde çeşitli kuş ve balık türleri bulunuyor. Buradaki balıkçılar, her gün deniz kenarına tezgah kuruyor ve oltayı atmak için gün batımını bekliyor.

Yaklaşık 1,5 milyona yakın nüfusa sahip Necef kentinin kıyısındaki denize giden yollarda hurma ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanları dikkati çekiyor. Necef Denizi'nin bazı yerleri ise bataklıkları andırıyor.

Necef Denizi hava sıcaklığı dolayısıyla gün batımına birkaç saat kala insanlarla doluyor. Çocuklar, ellerindeki oyuncaklarla suyun kıyısında eğlenirken, büyükler de deniz üzerinde dolaşan martıların fotoğraflarını cep telefonunun objektifiyle yakalamaya çalışıyor.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler, Necef Denizi'ni ihmalle baş başa bırakmış durumda. Deniz çevresinde hiçbir turistik tesis bulunmuyor. Çevreden gelen motorlu taşıt sesleri deniz kenarında bulunan insanların uğultusuyla birleşiyor. Deniz kenarında yol boyunca yerlere atılan çöpler ise buranın kirliliği ve bakımsızlığını gözler önüne seriyor.

Çöl iklimine dayanıklı 30'un üzerinde bitkinin burada varlık gösterdiği ifade ediliyor.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kerpiç fabrikası gibi bazı binaların denizin altında gömülü kaldığı kaydediliyor.

Necef Denizi'nden kuraklık döneminde bol miktarda tuz da çıkarılıyor. Necef'teki evlerde bulunan musluklardan akan suyun tuzlu olduğu biliniyor.

Ülkedeki güvenlik durumunun istikrara kavuşması ve su seviyesinin eksilmemesi halinde bu denizin ülke için önemli turizm merkezlerinden birisi olabileceği tahmin ediliyor.

"Denizin yeniden kuraklıkla karşı karşıya kalmasından endişeliyiz"

AA muhabirine konuşan Necefli balıkçı Ali Muheysin, "Yıllardır burada balık avlıyorum. Tek gelir kaynağımız balıkçılık. Buraya her gün gelip aynı işi yaparız. Balık çeşidinin artması için denizdeki su seviyesinin daha da yükselmesini temenni ediyoruz. Denizin yeniden kuraklıkla karşı karşıya kalmasından endişeliyiz." dedi.

Zuheyr Hasnavi de "Necef'in Kufe bölgesindenim. Akşamları Necef Denizi'ne gelip balık avlamakla vakit geçiriyorum. Necef Denizi çölün ortasında bulunan bir çevre mucizesidir. Burası aynı zamanda turizm bölgesidir. Burada çok sayıda balık çeşidi mevcut ve bir o kadar da balıkçı var. Deniz boyu yol ise yapılı değil ve turizm kapasiteli bu denize karşı ihmal söz konusu. Burası en temel kamu hizmetinden yoksun. Dini turizm merkezi olan Necef kentine yönelik de büyük ihmal var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed