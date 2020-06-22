Son dakika haberleri | Çizgili sırtlanı kurtarmak için gece yarısı seferber oldular
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Son dakika haberleri | Çizgili sırtlanı kurtarmak için gece yarısı seferber oldular

Son dakika genel haberi: Çizgili sırtlanı kurtarmak için gece yarısı seferber oldular Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve türlerin kırmızı listesinde yer alan çizgili sırtlan yaralı halde bulundu.

22.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:10

Çizgili sırtlanı kurtarmak için gece yarısı seferber oldular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve türlerin kırmızı listesinde yer alan çizgili sırtlan yaralı halde bulundu. Yaralı sırtlan ekiplerin ortak çalışmasıyla gece yarısı kurtarıldı.

Yaralı sırtlan ilçeye bağlı Takoran Vadisinde bir tekne kaptanı tarafından bulundu. Takoran Vadisini gezmeye gelen ziyaretçilere tekne turu yaptıran Zübeyir Kanlıbıçak, baraj kıyısında suyun içinde yaralı bir hayvanı fark etti. Kanlıbıçak ve tura katılan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaralı sırtlanı olduğu yerden kurtaramayınca, yaralı hayvanın fotoğrafını çekerek Fırat Gezginler Kulübü'ne yollayarak yardım istedi.

Fotoğraflar incelendiğinde yaralı hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olan ve türlerin kırmızı listesinde yer alan çizgili sırtlana ait olduğu anlaşıldı. Olay Belediye Başkan Yardımcısı ve Çevre Koruma Müdürlüğü Sorumlusu Hasan İzol ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Başkan Yardımcısı İzol'un girişimleri sonucu Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Belediye Çevre Koruma Müdürlüğü, İtfaiye, Fırat Gezginler Kulübü ve İlçe Tarım Müdürlüğünden oluşan ekipler gece saat, 24.00 sıralarında kurtarma çalışması başlattı.

Tekne ile sırtlanın yaralı olduğu bölgeye giden ekipler, başarılı bir operasyonla, yarısı suda yaralı halde ölmek üzere olan sırtlanı kurtardı. Tekne ile kıyıya ulaştırılan Çizgili Sırtlan Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Tekne turu yaptırdığı sırada yaralı sırtlanı fark ettiğini söyleyen Zübeyir Kanlıbıçak, "İlk başta suda çırpınan bir hayvanın olduğunu gördüm, hayvanı kurtarmak amacıyla tekneyle kıyıya yanaştım ve bu esnada sırtlan olduğunu fark ettim. Bunu kurtarmaya çalıştık, tepki verdi bizde korktuk uzaklaştık, maalesef müdahale edemedik. Bende fotoğraflarını çekerek Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı'ya fotoğraflarını gönderdim, sağ olsun oda gerekli yerlere bildirdi. Gece yarısı gelen ekiplerle birlikte yaralı hayvanı olduğu yerden kurtardık. Umarım hayvan sağlığına kavuşup, tekrardan doğaya kazandırılır" dedi

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı'da yaptığı açıklamada," Şimdi saat gece bir. Gece uyurken bir telefonla uyandım, Takoran Kırsal Mahallesinde yaşayan Zübeyir kardeşimizde beni arayan, bana,'Hocam akşam üzeri tur düzenlerken bir yaralı sırtlana rast geldiğini, kurtarmaya çalışırken kendilerine saldırdığı için yardım edemediklerini' söyledi. Bizlerde hemen ilgililere, başta da Başkan Yardımcımız Hasan İzol'a ulaştık, oda sağ olsun Siverek'te ki Çevre Koruma Müdürlüğü, İtfaiye, İlçe Tarım ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünü harekete geçirdi. Onların vasıtasıyla gece yarısı Takoran Vadisine geldik, sırtlanın görüldüğü yere gittik ve gerçekten halen yaralı sırtlan olduğu yerdeydi, ekip arkadaşlarımızla birlikte yaralı hayvanı olduğu yerden kurtardık"

Siverek insanı serttir ama çokta merttir

Kurtardıkları sırtlanın nesli tükenmekte olan cinsten olduğuna dikkat çeken Akçalı, "Duyarlılıklarından dolayı Siverek insanını tebrik ediyorum, bir çok yerde bu gibi yırtıcı hayvanlara zarar verirken Siverek insanı gece yarısı dahi bir hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Onun için devamlı diyoruz, Siverek insanı serttir ama merttir, delikanlıdır. Bu manada bu duyarlılığı gösteren Zübeyir kardeşimize, Başkan Yardımcımız Hasan İzol'a ve kurtarma ekibinde olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Çizgili sırtlanı kurtarmak için gece yarısı seferber oldular

Kaynak: İHA

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