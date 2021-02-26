Son dakika haberleri: CHP'li Emir, Sağlık Bakanı Koca'yı Sinovac ile yapılan sözleşmeyi açıklamaya çağırdı

Son dakika haberine göre CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs aşısı için Sinovac ile yapılan sözleşmeyi açıklamasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs aşısı için Sinovac ile yapılan sözleşmeyi açıklamasını istedi.

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının, Keymen ilaç şirketince Devlet Malzeme Ofisine (DMO) her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediğini" sorduğunu anımsattı.

1 milyon doz aşının bedelsiz ithal edildiğinin ortada olduğunu savunan Emir, DMO'nun bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanı'nın, Kılıçdaroğlu'nun belgesiyle ortaya koyduğu iddiaya cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, DMO Genel Müdürünü aramak yerine Sinovac'ı aradığını ifade eden Emir, "Aslında ücretliymiş de nakit akışı olsun diye ücretsiz yazmışlar. Bunu Sağlık Bakanı'na söylüyorlar. Gümrük mevzuatına göre böyle bir şey asla olanaklı değil. Bu hukukumuza, usule, akla uygun değil. 12 milyon dolarlık malı, bedelsiz göstermek, göndermek bir ülkenin yapacağı bir şey değil, ticaretin doğasına aykırı." diye konuştu.

DMO'nun, Keymen ilaç firmasıyla sözleşme yaptığını ileri süren Emir, Koca'nın "Lojistik ve temsil ile sınırlı" demesinin bir saptırmaca olduğunu, Keymen'in lojistik firma olmadığını savundu. Emir, "Bakan ne kadar saptırmaya çalışırsa çalışsın sonuç olarak Türkiye, bir aracı firma üzerinden aşıları aldı, bu aracı firmaya da devasa boyutlarda komisyon ödenmeye başlanmıştır." dedi.

Emir, Koca'nın, DMO ile Sinovac arasında herhangi bir aracının bulunmadığını açıkladığını anımsatarak, sözleşmenin taraflarını öğrendiklerini ancak içeriğini bilmediklerini belirtti. "Ayrıntılarını verin" dedikçe ticari sır kavramının arkasında saklanıldığını söyleyen Emir, "Artık fiyatı belli olduğuna, fiyatı konusunda tereddüt olmadığına göre Sayın Bakan'dan sözleşmeyi açıklamalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmeyi milletin, kendilerinin bilme hakkının olduğunu dile getiren Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü söz konusu olan aşı. Kritik bir aşıdan bahsediyoruz. 83 milyonun sağlığı, tüyü bitmemiş yetimin hakkı söz konusu. Böyle olunca 'Sözleşmeyi açıklayamam çünkü ticari sır' diyemezsiniz. Sizi, sözleşmeyi bir an önce açıklamaya davet ediyorum.

Milletvekili olarak size onlarca kez soru sordum. Bir tanesine bile cevap vermediniz. Sonra, 'Telefon etseydiniz doğrusunu anlatırdık' diyorsunuz. Bunları kişisel merakımızdan dolayı mı soruyoruz? Bu sorulara açık, net, doğru cevap vermenizi bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk